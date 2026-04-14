Megkezdődött a Dudás Miklós édesapja halálát okozó férfiak tárgyalása

A Blikk beszámolója szerint a Dudás Miklós édesapjának ügyében megtatott előkészítő ülésen vádmódosítást jelentett be az ügyészség. Eszerint a hat vádlottnak külön-külön, csoportosan elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés kísérlete és halált okozó testi sértés miatt kell felelnie. Amennyiben a váddal egyezően mindent beismernek, az ügyészség arra tett indítványt, hogy az elsőrendű vádlottat a bíróság ítélje 2 év börtönre, 4 év próbaidőre felfüggesztve. Társai esetében másfél év, illetve egy év tíz hónap felfüggesztett börtönt javasolt. A halálos ütést leadó harmadrendű vádlott hat év letöltendőnél nem kaphatott volna többet, azonban az ajánlatot egyikük sem fogadta el. Bűnösségüket nem ismerték el, részletes vallomást pedig a későbbiekben fognak tenni, többen írásban.

Dudás Miklós édesapját gyakorlatilag agyonverték egy benzinkúton

Ezt mondta a Dudás Miklós édesapját, Istvánt leütő férfi

– Én részben elismerem a felelősségem, nagyon bánom, részvéremet fejezem ki a hozzátartozóknak – közölte az előkészítő ülésen a végzetes ütést leadó férfi. Kiderült, a későbbiekben levetítik majd a leszámolásról készült kamerafelvételt is.

A vádlottak ügyvédei szerint a vádirat több részletében is pontatlan, állításuk szerint az események nem úgy zajlottak le, ahogy azt az ügyészség leírta. A védelem több olyan körülményre is felhívta a figyelmet, amely árnyalhatja az ügyet:

A vádlottak egyike, Andrea és az áldozat között már korábban megromlott a viszony egy piaci nézeteltérés miatt. A nő a tragédia napján zaklatás miatt fel is jelentette a férfit, ám az eljárást az áldozat halála miatt végül megszüntették.

A nő telefonján 125 hívást és SMS-t találtak az elhunyttól. Ezek tartalmát a későbbi tárgyalásokon fogják részletesen ismertetni, hogy feltárják a két fél közötti feszültség okait.

A védelem hangsúlyozta, hogy az elhunyt férfi ittasan érkezett a benzinkútra. Szerintük vizsgálni kell, hogy az alkoholos befolyásoltság mennyiben járult hozzá a végzetes eseményekhez.

Egy gonosz pletyka vezetett a tragédiához

A pesterzsébeti piacon virágot áruló Dudás István két évvel ezelőtt összeveszett a szomszédos pékségben dolgozó nővel, aki azt híresztelte, hogy a férfi megcsalja a feleségét. A szóváltást követően, az asszony védelmében fellépő, egykori bokszolókból és küzdősportolókból álló banda úgy megverte a férfit egy XVIII. kerületi benzinkútnál, hogy kómába került, majd egy többórás koponyaműtéten is átesett, amelynek során műkoponyát kapott.

Sajnos az orvosi beavatkozások sem hoztak áttörést, lélegeztetőgépre szorult, állapota folyamatosan romlott, végül 2025 februárjában, 55 éves korában belehalt a sérüléseibe.

A támadás idején fia, Miklós is a helyszínen volt, így ő lehetett volna az ügy koronatanúja, ám halála miatt a rendőrségen tett korábbi vallomását olvassák majd fel.