A dugó miatt percek alatt állt be minden az M3-ason, drámai a helyzet Bag közelében – videóval

Jelentős forgalmi fennakadás alakult ki az M3-as autópályán a kora délelőtti órákban, ahol az autósok hosszú sorokban vesztegelnek. A dugó miatt a közlekedés teljesen lelassult Bag térségében – közölte a nógrádi hírportál, a Nool.hu.

Hatalmas a dugó az M3-on

A dugó teljesen megbénította az M3-as forgalmát

A torlódás az M3-mason, a 46. kilométer és a 39. kilométer közötti szakaszon alakult ki, ahol jelenleg is jelentős a forgalom. Az aszfaltozás miatt bevezetett terelés mind a főváros, mind a Vásárosnamény felé tartó oldalon fennakadást okoz.

A helyszínen haladó autósok beszámolói szerint a járművek sokszor percekig egyáltalán nem haladnak, a forgalom szinte teljesen leállt.

Terelik a forgalmat, a buszok is kerülőre kényszerültek

A kialakult helyzet miatt a közlekedési rendet is módosítani kellett. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint több érintett buszjárat nem az eredeti útvonalon közlekedik, hanem a 3-as főút irányába terelik őket.

Ez a kerülő jelentős menetidő-növekedést okoz, így az utasoknak hosszabb utazási idővel kell számolniuk.

A mellékutak is telítődhetnek

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a torlódás miatt sok autós próbálja elkerülni az M3-as autópálya érintett szakaszát, ami a 3-as főút forgalmának növekedéséhez vezethet.

A jelenlegi helyzet alapján érdemes alternatív útvonalat választani, vagy későbbre halasztani az utazást, amíg a torlódás fel nem oldódik.

A Nool.hu-nak a helyszínen készített felvételei alapján jól látható, hogy a járművek hosszú sorokban állnak, és a forgalom csak nagyon lassan halad.

