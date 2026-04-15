Egy hete semmi hír róla: rejtély övezi a Dunába lépő férfi eltűnését – itt vannak az új fejlemények

Ahogy az Origo is megírta, április 5-én délután Budapesten, a IX. kerületben, a Bálna közelében eltűnt egy 25 éves, marokkói férfi, Yacine Belkass. Barátja állítja, az egyetemista besétált a Dunába, majd nyoma veszett. Azóta nem látták. Arról is írtunk a minap, hogy az édesapja segítséget kért a magyaroktól. Emellett kiderült, mi volt az utolsó tette, amiről ebben a cikkünben olvashat.

Megkeresnék a Bálnánál Dunába besétált férfit Fotó: police.hu

Barátja bejelentése alapján a rendőrök eltűnt személyként keresik. Máig nem tisztázott teljesen, hogy pontosan mi történt. A család és a barátok továbbra is várják azok jelentkezését, akik láthattak valamit, illetve olyan felvételeket is keresnek, amelyek segíthetnek az események rekonstruálásában. Jelenleg nincs olyan hiteles videó vagy adat, amely egyértelműen megmutatná, mi történt azt követően, hogy a fiatal férfi a vízbe lépett. Az eltűnt fiú édesapja a közösségi médiában működő csoportokban is segítséget kért, mert abban reménykedik, hogy a fiát épségben találják meg. Elmondta azt is, hogy Yacine legnagyobb álma az volt, hogy Budapesten szerezze meg a diplomáját: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karán tanul, és már a tanulmányai lezárására készült.

Mentőbúvárok találhatják meg a Dunába besétáló, beeső, vízben elmerült embereket

Több mint egy hete nincs nyoma az eltűnt fiatalnak, a rendőrségi kutatás pedig eddig nem hozott áttörést. Az eset körülményeit továbbra is sok kérdés övezi. A Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület vezetője, Szathmári Zsolt arról beszélt, milyen eljárást követnek, amikor vízi mentéshez kérik a segítségüket. Ha felkérik őket, készen állnak.

A mentőbúvárok leggyakrabban az úgynevezett 'beforduló' szakaszokon keresnek. Ezek azok a pontok a folyón, ahol a víz sodrása megtörik, lelassul vagy akár vissza is fordul. Ilyen helyek jellemzően szigetek csúcsai, kanyarulatok, part menti törések. Ezeken a helyeken a víz nem egyenletesen áramlik, hanem örvényeket képez. A sodrás ilyenkor elveszíti az erejét, irányt vált, és visszaforgó áramlatok alakulnak ki. Emiatt a vízbe került tárgyak vagy személyek nem sodródnak tovább egyenesen, hanem könnyen 'megakadnak' vagy egy adott területen belül mozognak. Ezért a mentőegységek és a búvárok elsősorban ezeket a pontokat vizsgálják át, mivel itt nagyobb az esély arra, hogy megtalálják az eltűnt személyt."

Ilyen helyzetekben a Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület munkatársai kiemelt szerepet kapnak. Az elmúlt húsz évben összesen 136 mentési műveletben vettek részt, ami jól érzékelteti, milyen gyakran van szükség a tapasztalatukra és a gyors reagálásukra.

A Dunába kerülések sajnos viszonylag gyakran előfordulnak, többféle okból. Ezek jelentős része nem szándékos: balesetek, strandolás közbeni problémák, vízparti események vagy figyelmetlenség miatt is rendszeresen szükség van mentési beavatkozásra a hazai vizeken. Az önszántából vízbe lépők esetei ennél jóval ritkábbak, és egészen más körülmények közé tartoznak"

– mondta a kutató-mentő búvár a Borsnak.