Megtalálták a Bálnánál eltűnt, Dunába sétált egyetemistát

Véget ért a kutatás az április elején, a Bálna közelében eltűnt 26 éves marokkói férfi ügyében. A hatóságok április 16-án találták meg Belkass Yacine, a Budapesten tanuló egyetemista holttestét.
Megtalálták a Budapesten, a Bálna közelében eltűnt 26 éves marokkói egyetemista holttestét. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen építészmérnöknek tanuló egyetemistának április 5-én veszett nyoma, miután belegázolt a Dunában a Bálna épületénél – írta a Bors.

Fotó: MTI/Róka László

Befejezte a rendőrség a kutatást Belkass Yacine után, miután április 16-án megtalálták a 26 éves férfi holttestét. A marokkói származású fiatal április 5-én tűnt el Budapesten, a Bálna közelében. Utoljára akkor látták, amikor telefonjával a kezében a Duna irányába indult, majd nyoma veszett.

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a tragikus sorsú egyetemista a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karának hallgatója volt, és elhivatottan készült a diploma megszerzésére. Családja és barátai életvidám, segítőkész emberként ismerték, aki azért érkezett Magyarországra, hogy Európa egyik neves intézményében szerezzen szakmai tudást. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfit már nem keresik, a gyászoló hozzátartozók pedig osztoznak a tehetséges fiatal elvesztése feletti fájdalomban.

 

