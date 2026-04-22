Curtis bátyját bilincsben vitték a bíróságra – tényleges életfogytiglan lehet az ítélet?

Komoly biztonsági intézkedések közepette folytatódik az a per, amelyben az életfogytig tartó szabadságvesztés kérdése még mindig ott lóg a levegőben. A vádlottakat bilincsben, köztük Széki Lajost, Curtis bátyját vezetőszáron kísérték a tárgyalóterembe, ahol ismét reflektorfénybe került egy sokakat megrázó ügy – írta a Bors.

Széki Lajos felett dönt a másodfok, az ügy végkimenetele pedig könnyen lehet életfogytiglan is

Az életfogytig kérdése továbbra is nyitott

A másodfokú eljárás tétje óriási, ugyanis a bíróságnak arról kell döntenie, hogy helybenhagyja-e az elsőfokú ítéletet, vagy enyhíti a kiszabott büntetést. Az elsőfokú döntés szerint a vádlottak brutális kegyetlenséggel vetettek véget egy egykori sportoló, Katczenbach Imre életének még évekkel ezelőtt.

Az ügy hosszú ideig megoldatlan maradt, mígnem a nyomozók évekkel később rábukkantak az áldozat földi maradványaira. A vád szerint a háttérben egy pénzügyi vita állt, amely végül tragikus fordulatot vett. Egy előre megásott sírhoz csalták a sportolót, majd brutálisan megverték és eltemették.

A tárgyalóteremben ismét felidézik a kegyetlen történtek részleteit, amelyek sokak számára megrázóak. A vádlottak végig tagadják bűnösségüket, miközben a bizonyítékok és tanúvallomások újra górcső alá kerülnek.

A családtagok és ismerősök is jelen voltak a tárgyaláson, bízva abban, hogy számukra kedvező fordulat következhet. A védelem célja is egyértelmű: elérni az ítélet enyhítését vagy akár hatályon kívül helyezését.

Minden szem a bíróságon

Az ügy iránt továbbra is nagy az érdeklődés, hiszen egy ismert személy tragédiája és egy közismert család érintettsége is hozzájárul a figyelemhez. A következő tárgyalási napokon tanúk meghallgatása és szakértői vélemények ismertetése várható.

Hogy végül marad-e a legsúlyosabb büntetés, vagy változik az ítélet, az a következő időszak egyik legfontosabb kérdése lesz.