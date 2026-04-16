Fényjelekkel hívta fel magára a figyelmet a négylábú hős

Egy különleges eset borzolta a kedélyeket Sopronban, ahol egy életmentő szerepbe lépett kutya segített gazdáján egy kritikus helyzetben. A történet jól mutatja, milyen elképesztő dolgokra képes egy hűséges négylábú társ – írta a Police.hu.

Életmentő tettet hajtott végre a négylábú hős

Életmentő kutya hívta fel magára a figyelmet

A járőröző rendőrök egy parkoló autóra lettek figyelmesek, amelynek fényszórója szokatlan módon, gyorsan villogott. Amikor közelebb mentek, meglepődve látták, hogy a járműben egy kutya ül.

A történet azonban itt vált igazán komollyá, ugyanis az autó mögött egy férfi feküdt a földön, alig kapott levegőt és csak néhány szót tudott mondani. Kiderült, hogy darázscsípés miatt allergiás sokkot kapott.

A férfi kezében egy EpiPen injektor volt, de állapota miatt már nem tudta használni. A rendőrök azonnal közbeléptek és a használati utasítás alapján beadták neki a szükséges gyógyszert, miközben értesítették a mentőket is.

A gyors segítségnek köszönhetően a férfi állapota rövid időn belül javulni kezdett. Később elmondta, hogy biztos benne, hogy kutyája nélkül nem kapott volna időben segítséget. A négylábú hős így nemcsak hűséges társnak, hanem igazi életmentőnek is bizonyult.

A közelmúltban is történt hasonló, amikor egy nő olyan sérüléseket szenvedett a nyílt utcán, ami gyakorlatilag magatehetetlenné tette és kutyájának köszönheti az életét, aki elszaladt a közeli járőröző rendőrökhöz és odavezette őket gazdájához, akik már tudtak segítséget hívni.