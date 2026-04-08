Életveszélyes pillanatok: őzek cikáztak az autók között Balatonfenyvesen – videó

Elképesztő videót tett ki a közösségi oldalra egy autós, aki életveszélyes helyzetet rögzített: egy csapatnyi őz a 7-es főúton közlekedő autók között futkározott és ugrált. Az állatok először a sínek mentén szaladtak megrémülve a város közepén, majd megpróbáltak áttérni a másik oldalra, ám az aszfaltra lépve több állat is megcsúszott és elesett. A hirtelen irányváltás láthatóan teljes zavart okozott a csapat mozgásában – írta a Sonline.hu.

Életveszélyes helyezetet okoztak a patás állatok Balatonfenyvesen

Fotó: Mediaworks

Életveszély a 7-es úton

Az autósok szerencsére higgadtan vették tudomásul az őzek okozta veszélyt. Látszott, hogy mindkét sávban alaposan lelassult a forgalom, így a gázolás elmaradt. Miután a megrémült állatok átjutottak az út másik oldalára, egy mellékutcába fordulva eltűntek a szem elől.

Zala vármegyében hasonló jelenetek játszódtak le március végén: szarvasmarhák lepték el Zalaszentiván útjait egy gondatlan gazdának köszönhetően.