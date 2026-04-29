Félholtra verte barátnőjét egy nyíregyházi férfi: intenzíven a 15 éves lány

Szinte felfoghatatlan az az erőszak, ami a napokban történt Nyíregyházán. A megalapozott gyanú szerint a férfi egyik este rátámadt barátnőjére: testét ököllel sorozta meg, majd gátlástalanul rugdosni kezdte a földre került lányt, aki még a 15. életévét sem töltötte be. A bántalmazás brutalitását jelzi, hogy az agresszort csak a helyszínre érkező rokonai tudták leállítani, akik testi erejüket bevetve fékezték meg a férfit, mielőtt végzetes csapást mérhetett volna a már így is életveszélyes állapotba került lányra – írja a Szon.hu.

Brutális bántalmazás Nyíregyházán: életveszélyes állapotban a kiskorú áldozat

Fotó: Móricz Csaba

Életveszélyes sérülésekkel került intenzív osztályra

Az áldozat életéért jelenleg is a nyíregyházi kórház intenzív osztályán küzdenek az orvosok. A vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a fiatal lány rendkívül súlyos belső sérüléseket, valamint számos zúzódást szenvedett a teste több pontján.

A nyomozó hatóság életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt hallgatta ki a férfit, aki azonban a legkisebb megbánást sem mutatja. A bíróság folyosóján elképesztő cinizmussal reagált az eseményekre: tagadja, hogy kezet emelt volna a lányra, és érthetetlen módon próbálja hárítani a felelősséget.

Én nem bántottam, kérdezzék meg a kuncsaftokat!”

– hajtogatta a folyosón várakozók és a hatóságok előtt.

Ez a fajta hidegvérű tagadás még a sokat látott szakembereket is megdöbbentette, különösen annak tükrében, hogy a bizonyítékok és a tanúvallomások egészen más képet festenek a történtekről.

Az ügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, akit korábban már jogerősen elítélték személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetése miatt.

