Meghalt a kisfiú, aki fülessel a fülében, telefonnyomkodás közben lépett a HÉV elé

Március 30-án kora este szirénáktól volt hangos Óbuda, egészen pontosan a Rómaifürdő környéke. A Papírgyár utca és a Határ út találkozásánál lévő átjáróban ugyanis elgázolt a HÉV egy kamaszfiút a szemtanúk szerint – idézte fel a Bors.
A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a 14 éves fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését"
– nyilatkozták a rendőrök.
Meghalt a kisfiú, akit elgázolt a HÉV
Élt még, amikor megérkeztek a mentők. Kórházba vitték, ahol azonnal intenzív osztályra került, de a bulvárlap információi szerint szombatra meghalt a gyerek, aki Budapesten a H5-ös HÉV elé lépett és halálos baleset áldozata lett figyelmetlenségében.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.