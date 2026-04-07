Rendőrök lepték el a fővárost húsvét hétvégéjén

Április 2. estétől 7. reggelig a budapesti rendőrök célzott akcióval szűrték ki az ittas sofőröket a főváros útjairól. Összesen 75 részeg járművezetőt szedtek ki a forgalomból, így megelőzve, hogy balesetet okozzanak. Az alkohol hatása alatt vezetők közül 33 esetben büntetőeljárás indult, vezetői engedélyüket elvették vagy felfüggesztették. 41 sofőrnél közigazgatási eljárás indult, egy személyt pedig vérvételre állítottak elő. Akik horogra akadtak, azokat büntetőpontokkal is sújtották az ellenőrzés során – olvasható a Police.hu oldalán.

Az ittas sofőrök kiszűrésére tartottak ellenőrzést a rendőrök Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy az ittas vezetés nemcsak törvénysértő, hanem életveszélyes is, ezért az ellenőrzések nemcsak az ünnepek környékén, hanem folyamatosan zajlanak – mindez azért, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.

Békéscsabán egy megszokott esti út vett váratlan fordulatot. A sofőrt a rendőrök rutinszerű ellenőrzésén kapták rajta ittas vezetésen, és azonnal szembesítették a következményekkel.