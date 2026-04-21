Úgy jön a csekk, hogy nem is számít rá – országos ellenőrzést tartott a rendőrség

A ROADPOL Operation Group „Speed” elnevezésű európai akciójához csatlakozva a magyar rendőrség 2026. április 13. és 19. között országos sebesség-ellenőrzést hajtott végre. Ennek keretében az ország teljes területén kiemelt figyelmet fordítottak a gyorshajtók kiszűrésére – áll a Police.hu oldalán.

Több mint 17 ezer szabályszegést rögzítettek az ellenőrzés során

Ellenőrzés és gyorshajtás: a számok nem hazudnak

Az ellenőrzések során összesen 17 491 esetben történt intézkedés sebességtúllépés miatt.

Ezek közül 7 399 alkalommal a szabályszegő járművezetőket meg is állították a rendőrök. Ezen esetekben 7 257 sofőrrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, míg 142 esetben eljárás indult.

A fennmaradó 10 092 esetben a járművek megállítása nélkül rögzítették a jogsértést, így az érintettek később postai úton kapják meg a bírságot.

A hatóságok továbbra is arra kérik a közlekedőket, hogy tartsák be a közúti szabályokat, és vezessenek felelősségteljesen, ezzel is csökkentve a balesetek kockázatát és óvva saját, valamint mások biztonságát.

Ahogyan már az Origo is beszámolt róla, húsvét hétvégéjén rendőrök lepték el Budapest utcáit. Az egyhetes akció során céljuk az ittas sofőrök forgalomból való kivonása volt. A razzia eredményeképp 75 járművezetőt szűrtek ki a balesetmentes közlekedés érdekében.