Sokk Szandaszőlősön: fényes nappal akarták elrabolni a 13 éves Jázmint

Döbbenetes esetről adott hírt a Szoljon.hu: délután, az utcáról próbáltak meg elrabolni egy 13 éves lányt. Jázmin éppen edzésre indult az iskolából, ám lekéste a buszt, ezért gyalog vágott neki az útnak. Ekkor még nem sejtette, hogy percekkel később az életéért fog menekülni. Egy fehér autó lassított le mellette, a benne ülő férfiak pedig hízelegve ezt mondták neki: „Gyere, hazaviszünk, jó lesz”.

A kislány hiába mondott nemet, az idegenek nem tágítottak.

Teljesen mellém értek és láttam, hogy kinyitják az autó ajtaját”

– emlékezett vissza a sokkoló eseményre Jázmin.

Megpróbálták elrabolni, a TikTok mentette meg az életét

A lány szerencsére pontosan tudta, mit kell tennie. Szülei figyelmeztetései, valamint a közösségi oldalakon, köztük a TikTokon látott önvédelmi videók is eszébe jutottak: ilyenkor azonnal emberek közé kell menekülni!

Jázmin nem habozott, befutott az első házba, ahol látta, hogy az udvaron emberek dolgoznak. Mint később kiderült, a tinédzser éppen a helyi önkormányzati képviselő, Tóth Klaudia szüleihez menekült be, onnan hívta fel zokogva anyukáját.

Ledöbbentek, amikor meglátták, mit rögzített a kamera

A lány édesanya, Márti eleinte azt hitte, gyermeke talán csak túlreagálta a dolgot, hiszen Szandaszőlős alapvetően biztonságos környék. A feketeleves azonban akkor jött, amikor megnézték a ház biztonsági kamerájának felvételét. Ezen tisztán látszódott, hogy

az autó centikre megközelítette Jázmint, az anyósülésen ülő férfi pedig menet közben kinyitotta az ajtót. Egyértelmű volt a szándék: el akarták kapni és be akarták rántani a kocsiba a gyermeket.

A család azonnal feljelentést tett a rendőrségen, de kötelességüknek érezték, hogy a nyilvánossághoz forduljanak, figyelmeztetve minden szülőt: a veszély bárhol ott leselkedhet.

„Nem hordhatjuk borítékban 30 éves koráig”

A szülők, Márti és Nándor azóta is rettegnek. Bár használnak nyomkövetőt és okosórát, tudják, ha elrabolnak egy gyereket, ezek az eszközök landolnak először az árokparton. Az édesapa szerint a legfontosabb a tanítás, mert mint fogalmazott: „kocsival visszük ha kell, de már 13 éves, nem hordhatjuk borítékban 30 éves koráig”.