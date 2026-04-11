Fényes nappal, a Bálnánál besétált a Dunába egy fiatalember, majd nyoma veszett

Az eltűnésekben az a legmegrázóbb, hogy a döntő pillanatokban általában senki sincs jelen, aki elmesélhetné a történteket. Marad a találgatás, esetleg a köztéri kamerák sokszor bizonytalan felvételei. Ritka és megdöbbentő eset, amikor valaki fényes nappal, a járókelők szeme láttára válik köddé. A Blikk most egy ilyen eseményről számol be.

Eltűnés miatt április 5. óta keresik Belkass Yacinét, akinek fényes nappal, itt veszett nyoma

Fotó: MTI/Róka László

Rejtélyes eltűnés Budapest szívében

Egy fiatal marokkói férfi ismerősei a közösségi médiában keresnek kétségbeesetten szemtanúkat és videofelvételeket. A 26 éves Belkass Yacine április 5-én, vasárnap délután 15:25 körül a fővárosban, a Bálna épülete előtt a Dunába gyalogolt, azóta nem látták. Barátai szerint a parton többen is tartózkodtak, akik mobiltelefonjukkal rögzíthették az esetet.

Ha bárkinek van bármilyen felvétele vagy információja a történtekről, kérem, jelentkezzen!”

– írta közzétett felhívásában Mohamed, az eltűnt férfi ismerőse.

Bár a Blikknek sikerült elérnie a barátokat, nyilatkozni egyelőre nem kívántak; jelenleg minden erejükkel a bizonyítékok gyűjtésére és a kutatásra koncentrálnak.

A rendőrség az eltűnés napja óta nagy erőkkel keresi a férfit, akit utoljára a Bálna épületében látták, percekkel azelőtt, hogy a folyóba sétált volna.

Segítsen Ön is! Aki a megadott időpontban a környéken járt és látott valamit, esetleg rögzítette az eseményeket, vegye fel a kapcsolatot a IX. kerületi rendőrséggel a 36(1)455-4800-as telefonszámon, vagy tárcsázza a 112-es segélyhívót.

Kiderült, mi történhetett a februárban eltűnt maglódi férfival

Búcsúlevelet hagyott hátra a kétgyermekes családapa. Autója a Lánchíd közeléből került elő, így feltételezhető, hogy őt is ott érte a végzete, ahol januárban Egressy Mátyást.