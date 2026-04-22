Rejtélyes eltűnés: nyoma veszett egy magyar családapának Ausztriában

Nyomtalanul tűnt el egy magyar családapa Ausztriában, és azóta sem tudni, mi történhetett vele. A rejtélyes eltűnés körülményei egyelőre tisztázatlanok, a keresés pedig továbbra is tart – közölte a Metropol.

Rejtélyes eltűnés Auszriában: B. Gergőt április 16-án látták utoljára

Fotó: Österreich findet euch

Rejtélyes eltűnés: munkába indult, majd eltűnt

A férfi a megszokott módon indult el dolgozni az ausztriai Astenbe, azonban a napja váratlan fordulatot vett. Sajtóértesülések szerint szokatlanul korán, még 12:00 óra előtt távozott a munkahelyéről, ami már önmagában is gyanús körülmény.

Nem sokkal később még látták őt Enns környékén, egy vízpart közelében, ezt követően azonban végleg eltűnt.

Egy tanú még beszélt vele

A történet még rejtélyesebbé vált, amikor egy osztrák férfi jelentkezett, aki azt állította, hogy találkozott az eltűnt családapával. Elmondása szerint egy ideig együtt utaztak, mielőtt a férfinak nyoma veszett volna. A családapa telefonja azóta nem elérhető, és semmilyen életjelet nem adott magáról.

Az eltűnt férfit családja, barátai és ismerősei is folyamatosan keresik. Hozzátartozói kétségbeesetten várják, hogy bármilyen információ előkerüljön róla.

A közösségi médiában is több felhívás jelent meg, amelyekben segítséget kérnek a férfi megtalálásához.

A 34 éves B. Gergő különös ismertetőjelei

Kopasz, kb. 180 cm magas. Tetoválások vannak a bal felkarján, alkarján és mindkét kézfején, a jobb alkarján, a bal alsó lábszárán, a nyakán és a mellkasán. Nyelvpiercingje van. Az Österreich findet euch szerint utoljára 2026. április 16-án, reggel 5:15-kor látták Felső-Ausztria Linz-Land járásában, a 4470-es irányítószámú területen, az Einsiedl utcában.

Egyre több a kérdés

Az eset különösen aggasztó, mivel semmi nem utal arra, hogy a férfi önszántából tűnt volna el. A hatóságok vizsgálják az ügy körülményeit, de egyelőre nem tudni, mi történt vele.

A család és a hatóságok is abban bíznak, hogy hamarosan új nyomok kerülnek elő, amelyek segíthetnek tisztázni a rejtélyes eltűnés hátterét.

