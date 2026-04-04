Csak egy pillanatra néztek félre, eltűnt a kétéves kislányuk

Sokan ma is csak egy rejtélyes bűnügyként beszélnek róla, Natasha Walkernek azonban a személyes családi tragédiája. A nő 7 éves volt, amikor húga, Katrice 1981-ben, a második születésnapján eltűnt egy németországi bevásárlóközpontból. A család azóta sem tudta feldolgozni a történteket, ráadásul a fájdalom mellett ma már a közösségi média kegyetlen oldalával is szembe kell nézniük – idézte fel a Mirror.
A tragédia napján a kislány édesanyja visszaszaladt a születésnapi összejövetelre szánt chipsért, amíg Katrice a nagynénjével a pénztárnál maradt.
Csak egyetlen másodpercre néztek félre, és Katrice köddé vált"
– emlékezett vissza vallomásában Natasha, és azt is elárulta, hogy akkoriban katonaként szolgált az édesapjuk.
A család akkor még nem tudta, hogy többé nem látják Katrice-t.
A nyomozók arra jutottak, hogy a kislány valószínűleg egy folyóba esett és megfulladt.
Natasha szüleit gyilkossággal vádolják a trollok
Mintha nem lenne elég a gyilkosság gyanújának árnyéka, a családnak az önjelölt detektívekkel és a „tragédiatrollokkal” is szembe kell néznie, akik hajtóvadászatot indítottak a szülők ellen.
Húsz éve tart az online terror. Olyanokat írnak, hogy a szüleim ölték meg, és gyanús az egész sztori. Miért nem volt rajta póráz? – kérdezgetik gúnyosan. Mintha nem is hús-vér emberek lennénk, csak egy sorozat karakterei"
– panaszolta elkeseredetten a nőt.
A család fájdalmát tovább növeli, hogy időről időre csalók próbálnak hasznot húzni az ügyből. Két nőt már börtönbüntetésre ítéltek azért, mert a közösségi médiában Katrice-nek adták ki magukat és ezzel zaklatták a hozzátartozókat. Most pedig egy amerikai nő kezdett adománygyűjtésbe arra hivatkozva, hogy haza akar jutni Angliába a családjához, pedig semmi köze az eltűnt lányhoz.
Egy gomb maradt az eltűnt kislány után
Natasha Walker a Missing People alapítvány kampányában is részt vesz, hogy fellépjen az internetes zaklatás ellen. Úgy látja, sokan egyáltalán nem érzik, mennyire mély sebet ejtenek a lelkén meggondolatlan hozzászólásaikkal.
Csak válaszokat akarunk, a gyalázkodás és a negatív megjegyzések nélkül. Nem tudom, mi történt a húgommal. Talán egy család neveli, aki nem kaphatott gyereket, és csodás élete van. De nem ringatom magam illúziókba: lehet, hogy egy erdőben fekszik valahol. Ha így van, haza akarjuk hozni, rendes sírba temetni és végre megsiratni"
– közölte.
Csak egy apró, piros gomb maradt Katrice Lee kabátjából, amit az esküvői ruhájába is belevarratott a nővére, hogy a kétéves kislány mellette lehessen a nagy napon. Minden támadás, bántó szó és ártó szándék ellenére Natasha kitart amellett, hogy egyszer megoldja a rejtélyt.
Soha nem hagyom abba a harcot"
– ígérte, hozzátéve: ideje, hogy véget vessen az online kegyetlenkedésnek.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.