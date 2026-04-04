Csak egy pillanatra néztek félre, eltűnt a kétéves kislányuk

Sokan ma is csak egy rejtélyes bűnügyként beszélnek róla, Natasha Walkernek azonban a személyes családi tragédiája. A nő 7 éves volt, amikor húga, Katrice 1981-ben, a második születésnapján eltűnt egy németországi bevásárlóközpontból. A család azóta sem tudta feldolgozni a történteket, ráadásul a fájdalom mellett ma már a közösségi média kegyetlen oldalával is szembe kell nézniük – idézte fel a Mirror.

Míg a család a szupermarketben eltűnt kislányát gyászolja, a kegyetlen trollok mocskolódó kommentekkel nehezítik meg a mindennapjaikat

A tragédia napján a kislány édesanyja visszaszaladt a születésnapi összejövetelre szánt chipsért, amíg Katrice a nagynénjével a pénztárnál maradt.

Csak egyetlen másodpercre néztek félre, és Katrice köddé vált"

– emlékezett vissza vallomásában Natasha, és azt is elárulta, hogy akkoriban katonaként szolgált az édesapjuk.

A család akkor még nem tudta, hogy többé nem látják Katrice-t.

A nyomozók arra jutottak, hogy a kislány valószínűleg egy folyóba esett és megfulladt.

Natasha szüleit gyilkossággal vádolják a trollok

Mintha nem lenne elég a gyilkosság gyanújának árnyéka, a családnak az önjelölt detektívekkel és a „tragédiatrollokkal” is szembe kell néznie, akik hajtóvadászatot indítottak a szülők ellen.

Húsz éve tart az online terror. Olyanokat írnak, hogy a szüleim ölték meg, és gyanús az egész sztori. Miért nem volt rajta póráz? – kérdezgetik gúnyosan. Mintha nem is hús-vér emberek lennénk, csak egy sorozat karakterei"

– panaszolta elkeseredetten a nőt.

A család fájdalmát tovább növeli, hogy időről időre csalók próbálnak hasznot húzni az ügyből. Két nőt már börtönbüntetésre ítéltek azért, mert a közösségi médiában Katrice-nek adták ki magukat és ezzel zaklatták a hozzátartozókat. Most pedig egy amerikai nő kezdett adománygyűjtésbe arra hivatkozva, hogy haza akar jutni Angliába a családjához, pedig semmi köze az eltűnt lányhoz.

Egy gomb maradt az eltűnt kislány után

Natasha Walker a Missing People alapítvány kampányában is részt vesz, hogy fellépjen az internetes zaklatás ellen. Úgy látja, sokan egyáltalán nem érzik, mennyire mély sebet ejtenek a lelkén meggondolatlan hozzászólásaikkal.

Csak válaszokat akarunk, a gyalázkodás és a negatív megjegyzések nélkül. Nem tudom, mi történt a húgommal. Talán egy család neveli, aki nem kaphatott gyereket, és csodás élete van. De nem ringatom magam illúziókba: lehet, hogy egy erdőben fekszik valahol. Ha így van, haza akarjuk hozni, rendes sírba temetni és végre megsiratni"

– közölte.