Az eltűnt fiatal esete nagy aggodalmat keltett Ózdon és környékén, miután egy 14 éves lány nyomtalanul eltűnt és azóta sem adott életjelet magáról – írta a Boon.hu.

A lakosság segítségét kéri a hatóság az eltűnt kislány ügyében

Az eltűnt lány nyomában

Az eltűnt kiskorú, Radics Emese Pamela 2026. április 12-én tűnt el és jelenleg is ismeretlen helyen tartózkodik. A Miskolci Rendőrkapitányság körözést adott ki az ügyben és nagy erőkkel keresik a fiatalt.

A hatóságok minden lehetséges információt igyekeznek összegyűjteni, ami segíthet a lány felkutatásában. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármit tud a lány tartózkodási helyéről, az azonnal jelezze. Egy apró információ is kulcsfontosságú lehet a keresés során.

Bejelentést lehet tenni a miskolci rendőrség telefonszámán (06-46/514-511), a Telefontanú zöldszámán (06-80-555-111), vagy a 112-es segélyhívón is.

