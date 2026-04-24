Itt lehet az eltűnt kiskunhalasi család? Két hete nem látta őket senki

Két hete nincs nyoma annak a férfinak, aki három kislányával együtt eltűnt egy Szank környéki tanyájáról. Haskó Attilát és gyermekeit, Ivettet, Lilient és Evelint jelenleg is körözi a rendőrség, a keresés azonban eddig zsákutcába futott – írta a Borsonline.hu.

Az eltűnt apa és három lánya után kutat a rendőrség

Fotó: police.hu

Börtönbüntetés állhat az eltűnt család felszívódása mögött

A hatóságok alaposan átnézték a férfi kapcsolatrendszerét, több ismerősét is kikérdezték, de senki nem számolt be arról, hogy Attila előre jelezte volna a távozását. Úgy tűnik, nem hagyott kapaszkodót maga után. Azóta sem a családjával, sem mással nem vette fel a kapcsolatot.

A gyerekek édesanyja, Anita attól tart, hogy férje a rá váró börtönbüntetés elől menekülhetett el. A férfit nemrég másodfokon is elítélték egy gazdasági bűncselekmény miatt.

A nő elmondása szerint sem a férjét, sem a lányait nem tudja elérni.

A Facebookról is törölték magukat, a telefonjaikat pedig kikapcsolták, talán azért, hogy ne lehessen bemérni, hol tartózkodnak

– mondta el az aggódó édesanya.

Bár Anita nem gondolja, hogy a férfi ártana a gyerekeiknek, komolyan aggódik értük. Mint mondta, férje szerető és gondoskodó apa, ugyanakkor nevelési elveik eltértek: ő szigorúbb volt, míg a férfi megengedőbb. A házaspár közel három éve külön él, a gyerekek felügyeletét felváltva látták el. A keresés egyelőre nem hozott áttörést.

Már az is felmerült, hogy Attila külföldre vitte a lányaimat. Ezzel kapcsolatban csak az a megnyugtató, hogy a gyerekeknek nincs útlevelük, így nem tudja őket kivinni az unió területéről

– magyarázta Anita. A lányok két hete nem jelentek meg az iskolában sem, és az anya attól tart, talán fel sem fogják, mi történik körülöttük. Könnyen lehet, hogy számukra ez az egész csak egy hosszú nyaralás.