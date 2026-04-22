Ezért tűnhetett el egy egész kiskunhalasi család? Döbbenetes ok állhat a háttérben

Több mint egy hete él szinte folyamatos szorongásban az a Bács-Kiskun vármegyei édesanya, akinek három kislánya az apjukkal együtt eltűnt a nyilvánosság és a hatóságok látóköréből. Anita szerint bár korábban stabil, „jó apának” látta férjét, az elmúlt évek eseményei teljesen átírták benne ezt a képet – számolt be róla a Borsonline.hu.

A rendőrség az eltűnt család tagjait keresi, a szökés lehetősége is felmerül

Börtönbüntetés elől menekülhet az eltűnt családfő

Haskó Attila és felesége, Anita több mint 25 évig éltek együtt, négy gyermekük született: Ivett (17), Evelin (12), Lilien (9), és Doma (7). A kapcsolat kívülről sokáig hétköznapinak tűnhetett, de belül egyre mélyültek a feszültségek, főként a gyereknevelés kérdéseiben. Anita szerint férje gyakran teljesen ellentétesen reagált ugyanarra a helyzetre mint ő, és nem ritkán felülírta döntéseit a gyerekek előtt is. Arra azonban sosem számított, hogy egy nap egy teljesen üres házba kell hazaérnie.

Férje csak hetekkel később közölte vele, hogy elköltözött a lányokkal. A nő elmondása szerint hiába fordult a hatóságokhoz, azt a tájékoztatást kapta, hogy a házasság fennállása miatt az apa jogosan dönthetett így.

Hamar kiderült, hogy a férfi a gyerekekkel egy tanyán rendezkedett be. Anita állítása szerint ekkor próbálták rendezni a helyzetet, de a bizalom addigra már teljesen megingott, és végül külön utakon folytatták az életüket, a gyerekek pedig felváltva tartózkodtak a szülőknél.

Egyik nap egy levél fogadott a kapun, amiben ez állt: „Kedves bérlő, fizessen!”. Így tudtam meg, hogy a ház nem is a miénk. Attila persze korábban utalt rá, hogy az ő bankszámláját zárolták és semmilyen ingatlan nem lehet a nevén, de mindig azt mondta, hogy emiatt nem kell aggódnom, mert a papíron bejegyzett tulajdonosban megbízhatunk

– mondta el a feleség. Anita később új kapcsolatba kezdett, és egy másik férfival közösen Kecskeméten béreltek lakást, részben azért, hogy a gyerekek közelében maradhasson, és könnyebben tudja tartani velük a kapcsolatot. Attila eközben a tanyán fokozatosan egyre több állatot tartott. A tanyán megtalálható volt:

emu,

lovak,

és gekkók is.

A gyerekek felé azt kommunikálta, hogy az édesanyjuk új életet kezdett, és ritkábban tud velük foglalkozni, miközben az állatoknak minden nap szükségük van rájuk és a gondoskodásukra.

A család múltját egy hosszú, évekig húzódó büntetőügy is árnyalta, amelyben a férfit csalás miatt jogerősen elítélték majdnem 6 év szabadságvesztésre.

Anita szerint az ítélet után újabb feszültségek keletkeztek a gyerekek elhelyezésével kapcsolatban.

Felhívtam Attilát, hogy meg kell beszélnünk, hogyan gondoskodunk a gyerekekről, ha majd neki be kell vonulni a börtönbe. Egyeztettünk is egy időpontot a férjem szüleihez, azonban a gyerekeket nem hozta, az anyósomék pedig azt állították, hogy nem is tudtak semmilyen megbeszélésről. Ez az eltűnésük napján történt, és azóta sem tudok semmit a lányaimról

– tette hozzá az édesanya.