Rejtélyes körülmények között tűnt el a kisbaba Baranyában

A Komlói Rendőrkapitányság nagyszabású keresőakciót indított egy pécsi születésű csecsemő ügyében. A hatóságok közleménye szerint a baba április 17-én eltűnt.
A Komlói Rendőrkapitányság nagy erőkkel keres egy pécsi születésű csecsemőt, aki pénteken tűnt el. A kisfiú 2026. március 12-én született, eltűnésének körülményei pedig egyelőre nem tisztázottak. Az eltűnt Pálinkás Evron magyar állampolgár, felkutatásában a rendőrség a lakosság segítségét kéri – írta a Bama.hu.

A Komlói Rendőrkapitányság nagy erőkkel keres egy eltűnt, egy hónapos csecsemőt
Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Nem ő az egyetlen eltűnt kisgyerek

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kétéves Danka Ilić esete az egész régiót megrázta, azonban a nyomozás azóta is számos megválaszolatlan kérdést hagyott maga után. Bár a hatóságok korábban több gyanúsítottat is őrizetbe vettek, a holttest hiánya és az ellentmondásos vallomások miatt az eltűnt gyermek sorsa továbbra is a találgatások kereszttüzében áll.

Szekszárdi lány is az eltűntek listáján szerepel

Korábban már hírt adtunk arról, hogy a rendőrség a lakosság segítségét kéri a 14 éves Nagy Ivett Leila megtalálásához, aki március 10-én távozott engedély nélkül egy szekszárdi gyermekotthonból. A hatóságok közzétették az eltűnt lány fényképet és adatait, bízva abban, hogy valaki felismeri és érdemi információval tud szolgálni a hollétéről.

 

