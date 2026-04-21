Egy apának és három lányának veszett nyoma, lassan két hete nincs hír róluk

Eltűnt egy kiskunhalasi férfi és három lánya. Április 10. óta nincs nyoma a 48 éves apának és gyermekeinek. A négyfős család egyszerre tűnt el a kertvárosi otthonukból, és azóta sem adtak életjelet magukról. A rendőrség egy eljárásban keresi őket, eddig eredménytelenül – írta a Blikk.hu.

Eltűnt egy apa és három lánya, április 10. óta keresik őket a hatóságok

Eltűnt család után kutat a rendőrség

A ház, ahol éltek azóta üres. A férfi a 8 éves Lilient, a 11 éves Evelint és a 17 éves Ivettet nevelte ott, miután évekkel korábban a szülők különváltak, és a gyerekek az apánál maradtak. A környezetük szerint a férfi szinte kizárólag a lányai köré szervezte az életét, ezért különösen érthetetlen hirtelen eltűnésük.

Semmi nem utalt arra, hogy utazást vagy költözést terveznének, és a gyerekek sem beszéltek ilyesmiről.

Az ügy azután került a hatóságok elé, hogy az édesanya nem tudta elérni a lányait. A nyomozás eleinte a kiskorúak eltűnésére koncentrált, később azonban az apa is a körözöttek közé került, mivel feltételezhető, hogy ő vitte el őket ismeretlen helyre. A férfinek felügyeleti joga van, így jogilag nem volt akadálya annak, hogy a gyerekek vele legyenek, a jelenlegi helyzet azonban így is tisztázatlan. A háttérrel kapcsolatban csak találgatások keringenek, hivatalosan semmit nem erősítettek meg.

Nem ismerjük a hátteret, de egy ilyen családos eltűnés mögött általában anyagi ügy vagy egy új kapcsolat állhat, ha a rendőrség semmi olyan információt nem talált, ami arra utalna, hogy az apa valamiért menekül, s magával vitte a gyerekeit is

– elemezte az esetet Molnár László nyugdíjas rendőr, egykori célkörözési előadó. Hozzátette:

Itt is ez lehet a háttérben, bár az némi aggodalomra ad okot, hogy semmilyen ismert előzménye nem volt az eltűnésnek, s azóta nem is adtak hírt magukról.

A makói rendőrök nagy erőkkel próbálta felkutatni azt a hét gyereket, akik az március 7-én nyomtalanul eltűntek. A gyerekek körözése azóta lekerült a Police.hu oldaláról, a családfővel együtt külföldre költöztek.