Rejtélyes körülmények között eltűnt egy 14 éves kisfiú Vágsellyén

Már az egész országban keresik azt a 14 éves kisfiút, Peter Zofotát, aki április 9-én, csütörtökön eltűnt a szlovákiai Vágsellyén az ujszo.com információi szerint. Az oldal közzétette a gyerek fotóját, hátha látja valahol, valaki és tud segíteni abban, hogy megtalálják a helyi rendőrök.

Ezt az eltűnt kisfiút keresik Szlovákiában

Fotó: Ujszo.com

A fiúnak megmagyarázhatatlan körülmények között veszett nyoma, hozzátartozóival és közelebbi ismerőseivel nem vette fel a kapcsolatot, teljesen elérhetetlen"

– írta a portál, majd azzal folytatta, ha látja valahol, telefonáljon!

Itt jelentheti be, ha látta valahol az eltűnt kisfiút

A rendőrök azt kérik, aki tud valamit a keresett gyerekről, sejti, merre lehet, vagy látta valahol, hívja a 0800 22 33 03-as zöldszámot vagy a 158-as segélyhívót.

Meghalt a levegőben ütköző két vitorlázó repülőgép egyik pilótája

Súlyos balesetről számoltak be a szlovákiai Turócszentmártoni járásban, Nagy-Fátrában lévő Borišov-hegyről vasárnap. A repülőgépszerencsétlenségben meghalt egy 65 éves, lengyel férfi. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.