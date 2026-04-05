Eltűnt egy gyerek egy budapesti kórházból

Már a rendőrök is keresik azt a gyereket, aki két napja eltűnt Budapesten. Kisétált egy józsefvárosi kórházból, azóta nem látta senki. A rendőrök közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha felismeri valaki és tud nekik segíteni abban, hogy megtalálják.
Ezt tudni a kórházból eltűnt gyerekről
A keresett Grábli Dorka nagyjából 150 centi magas, közepes testalkatú lány, hosszú barna hajjal és barna szemmel.
Amikor utoljára látták, fekete kabát volt rajta, szürke nadrágot és sportcipőt viselt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai azt kérik, hogy aki a leírás vagy a kép alapján felismeri Grábli Dorkát valahol, tegyen bejelentést. Akár névtelensége megőrzése mellett hívhatja a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát, de a 112-es segélyhívó számon is elmondhatja, hol van most a gyerek.
