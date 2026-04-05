gyerek

Eltűnt egy gyerek egy budapesti kórházból

18 órája
Olvasási idő: 3 perc
Grábli Dorka pénteken még egy VIII. kerületi egészségügyi intézményben volt. Ez az utolsó hely, ahol látták a 17 éves kamaszt, aztán eltűnt.
Már a rendőrök is keresik azt a gyereket, aki két napja eltűnt Budapesten. Kisétált egy józsefvárosi kórházból, azóta nem látta senki. A rendőrök közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha felismeri valaki és tud nekik segíteni abban, hogy megtalálják. 

Grábli Dorka elment egy józsefvárosi kórházból pénteken, azóta nem látta senki, eltűnt
Fotó: police.hu

Ezt tudni a kórházból eltűnt gyerekről

A keresett Grábli Dorka nagyjából 150 centi magas, közepes testalkatú lány, hosszú barna hajjal és barna szemmel.

 Amikor utoljára látták, fekete kabát volt rajta, szürke nadrágot és sportcipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányságának munkatársai azt kérik, hogy aki a leírás vagy a kép alapján felismeri Grábli Dorkát valahol, tegyen bejelentést. Akár névtelensége megőrzése mellett hívhatja a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát, de a 112-es segélyhívó számon is elmondhatja, hol van most a gyerek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

 

