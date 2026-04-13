Üzent a magyaroknak a Bálnánál Dunába sétáló, eltűnt férfi édesapja

A 26 éves Yacine Belkass április 5-én, vasárnap délután fél négy körül a fővárosban, a Bálna előtt besétált a Dunába, és azóta nem látták. Ahogy írtuk, az eltűnt férfi barátai szerint a parton többen is voltak, akik a telefonjukkal felvehették a történteket. Most édesapja üzent, amit az Eltűnt emberekért – megoszthatod közösségi oldalon tettek közzé.

A 25 éves egyetemista besétált a Dunába a Bálnánál és eltűnt április 5-én

A férfi barátai azóta is aktívak a közösségi médiában. Napok óta próbálnak szemtanúkat találni, és továbbra is keresik azokat a videófelvételeket, amelyek segíthetnek kideríteni, mi történt Yacine-nal.

Ha bárkinek van bármilyen felvétele vagy információja a történtekről, kérem, jelentkezzen!”

– írta a felhívásban egy Mohamed nevű férfi.

A Blikknek ugyan sikerült elérnie a barátokat, de nem akartak megszólalni. Annyit árultak el, hogy most minden figyelmüket arra fordítják, hogy minél több bizonyítékot gyűjtsenek, és segítsék a keresést.

Az eltűnt férfi édesapja kétségbeesett üzenetet küldött

Üdvözlöm a kedves magyarokat! Marokkói vagyok, és egy budapesti egyetem építészhallgatójának édesapja. Fiam, Yacine Belkass, 2026. április 5-e óta eltűnt a 9. kerületben, a Duna közelében. Arra kérlek benneteket, hogy tegyetek közre felhívásokat a felkutatására Budapesten. A telefonja nem működik. Nagyon köszönöm a segítségeteket és a támogatásotokat! Hassan Belkass, az édesapja, a következő telefonszámon érhető el: 06 62 079 834. Kérlek, fogadjátok legmélyebb tiszteletemet, és elnézést a kellemetlenségért"

– olvasható a bejegyzésben, amely a férfi ékezetek nélküli szövegét közölte.

Úgy tudjuk, a 25 éves egyetemistát utoljára a Bálnában látták, nem sokkal azelőtt, hogy elmerült volna a folyóban.

A rendőrök azt kérik, aki akkoriban a környéken volt, látott valamit, vagy esetleg felvételt készített a történtekről, jelentkezzen a IX. kerületi rendőrkapitányságon a +36 (1) 455-4800-as telefonszámon, vagy hívja a 112-t!

