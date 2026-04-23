Előkerült a férfi, akiről azt feltételezték, hogy titkos szenvedélye miatt tűnhetett el

Amint arról az Origo is beszámolt, éppen két hónapja, február 23-án személyes iratai nélkül, mindössze telefonjával a zsebében eltűnt tiszaugi otthonából a 30 éves Budai István Bence. Édesanyja értetlenül állt a történtek előtt, hiszen fiát sem betegség, sem szerelmi bánat nem nyomasztotta. A férfi mobilját két nappal később Dunaújvárosban, egy elhagyatott gyártelepen találták meg egy hajléktalannál, aki azt állította, hogy a készüléket egy ismeretlentől kapta, így a nyomozás ezen a ponton megrekedt.

A kecskeméti speciális mentőegység is bekapcsolódott az eltűnt férfi keresésébe

A fiatalember számítógépes keresési előzményei azonban felfedték titkos szenvedélyét, ugyanis megszállottan kutatott az urbex világához köthető elhagyatott laktanyák, ipari csarnokok és szellemvárosok után.

Hetek után hazatért az eltűnt férfi

A Blikk most arról ír, hogy a 30 éves Bence két hónap után épségben hazatért, és ismét szerettei körében van. Az örömteli hírrel kapcsolatban a férfi édesanyja annyit közölt: a legfontosabb számukra most az, hogy fiuk jól van. Hozzátette, egyelőre nem faggatták arról, mi történt vele az elmúlt időszakban.

– Bence teljesen jól van, minden rendben, nagyon örülünk, hogy hazatért és a családjával akar maradni. Az a fontos, hogy újra velünk van – mondta a lapnak a nő.