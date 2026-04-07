Végigsírta a húsvétot az eltűnt férfi lánya

Családok roppantak össze, amikor Mácsik Zoltánról és Orlik Vilmosról kiderült, hogy feltehetően gyilkosság áldozatai lettek. A két eltűnt győri villanyszerelő meggyilkolásával É. Imrét, a győri vállalkozót vádolták meg az ügyészek, akik szerint Orlikkal 2015-ben, Mácsikkal pedig 2018-ban végzett. Máig nem született jogerős ítélet a két áldozat összevont ügyében. Mácsik Zoltán hozzátartozóinak különösen fájdalmas a húsvéti időszak, hiszen nyolc évvel ezelőtt ebben az időszakban veszett nyoma. Felesége, Márti és lánya, Adrienn azóta sem tudta végső nyugalomra helyezni, mivel a férfi holtteste máig nem került elő.

Fotó: MW archív

Már 8 év telt el azóta, hogy Mácsik Zoltán nyomtalanul eltűnt. A villanyszerelőt 2018. március 31-én hívta találkozóra É. Imre egy abdai benzinkúthoz azzal, hogy egy villanymotor beszerelésében kérné a segítségét.

A vád szerint innen az ikrényi tanyájára csalta a férfit, ahol megölte.

Családja családja azonnal keresni kezdte Zoltánt, és azonnal bejelentette az eltűnését a rendőrségen. A nyomozás során kiderült, hogy korábban hasonló körülmények között tűnt el egy másik villanyszerelő, Orlik Vilmos és az ő földi maradványait sem találják sehol.

Ezután állították bíró elé É. Imrét két ember megölése miatt.

Első fokon bűnösnek mondták ki a győri vállalkozót, és életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték, de a döntést hatályon kívül helyezték, úgyhogy a két villanyszerelő ügyét újratárgyalják.

Az eltűnt győri villanyszerelők egyike, Mácsik Zoltán a feleségével, Mártival egy régi fotón

A húsvét fájdalmas időszak az eltűnt győri villanyszerelő szerettei számára

Mácsik Zoltán családjának nem maradt más, csak a várakozás. Várják, hogy megszülessen az ítélet, hogy egyszer végre megnyugvást találjanak, és nyolc év után valóban elgyászolhassák a szerettüket. Márti és Adri számára az ünnepek sem olyanok többé, mint korábban, hiszen a családfő tragédiája minden ilyen alkalomra ránehezedik. Gondolataikat Mácsik Adrienn osztotta meg a Borssal.

Az évforduló napján többször elsírtam magam. Ez olyan teher, ami az egész életemen át, a halálom napjáig el fogja kísérni. Azt mondják, hogy az idő gyógyít. Szerintem inkább együtt élsz a fájdalommal, de a fájdalom ettől nem lesz könnyebb. A fájdalom ugyanúgy ott van a mindennapokban"

– kezdte Adrienn.