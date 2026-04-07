Végigsírta a húsvétot az eltűnt férfi lánya

Családok roppantak össze, amikor Mácsik Zoltánról és Orlik Vilmosról kiderült, hogy feltehetően gyilkosság áldozatai lettek. A két eltűnt győri villanyszerelő meggyilkolásával É. Imrét, a győri vállalkozót vádolták meg az ügyészek, akik szerint Orlikkal 2015-ben, Mácsikkal pedig 2018-ban végzett. Máig nem született jogerős ítélet a két áldozat összevont ügyében. Mácsik Zoltán hozzátartozóinak különösen fájdalmas a húsvéti időszak, hiszen nyolc évvel ezelőtt ebben az időszakban veszett nyoma. Felesége, Márti és lánya, Adrienn azóta sem tudta végső nyugalomra helyezni, mivel a férfi holtteste máig nem került elő.
Már 8 év telt el azóta, hogy Mácsik Zoltán nyomtalanul eltűnt. A villanyszerelőt 2018. március 31-én hívta találkozóra É. Imre egy abdai benzinkúthoz azzal, hogy egy villanymotor beszerelésében kérné a segítségét.
A vád szerint innen az ikrényi tanyájára csalta a férfit, ahol megölte.
Családja családja azonnal keresni kezdte Zoltánt, és azonnal bejelentette az eltűnését a rendőrségen. A nyomozás során kiderült, hogy korábban hasonló körülmények között tűnt el egy másik villanyszerelő, Orlik Vilmos és az ő földi maradványait sem találják sehol.
Ezután állították bíró elé É. Imrét két ember megölése miatt.
Első fokon bűnösnek mondták ki a győri vállalkozót, és életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték, de a döntést hatályon kívül helyezték, úgyhogy a két villanyszerelő ügyét újratárgyalják.
A húsvét fájdalmas időszak az eltűnt győri villanyszerelő szerettei számára
Mácsik Zoltán családjának nem maradt más, csak a várakozás. Várják, hogy megszülessen az ítélet, hogy egyszer végre megnyugvást találjanak, és nyolc év után valóban elgyászolhassák a szerettüket. Márti és Adri számára az ünnepek sem olyanok többé, mint korábban, hiszen a családfő tragédiája minden ilyen alkalomra ránehezedik. Gondolataikat Mácsik Adrienn osztotta meg a Borssal.
Az évforduló napján többször elsírtam magam. Ez olyan teher, ami az egész életemen át, a halálom napjáig el fogja kísérni. Azt mondják, hogy az idő gyógyít. Szerintem inkább együtt élsz a fájdalommal, de a fájdalom ettől nem lesz könnyebb. A fájdalom ugyanúgy ott van a mindennapokban"
– kezdte Adrienn.
Emlékekbe kapaszkodtak, hogy valamelyest enyhítsék a fájdalmukat.
Nem nagyon beszéltünk anyuval az évfordulóról, inkább csak emlékeket osztottuk meg egymással"
– mondja Adri.
Képeket osztottunk meg. Apa mindig nagyon készült a húsvétra. Csak jelképesen ünnepelnénk, mert apa emlékét tiszteljük. Ilyenkor mindig két érzés van bennünk; egyrészt jó, a szép emlékeink miatt, másrészt rossz, hogy soha többet nem tudunk apával együtt ünnepelni, mert az Imre elvette tőlünk. Míg ő bármikor ünnepelhet a gyerekeivel, láthatja őket, beszélhetnek egymással. Ez lenne az igazság? Szerintem nem"
– zárta szavait Adrienn.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.