Nem akármit tett az eltűnt férfi, mielőtt belesétált volna a Dunába a Bálnánál

A fiatal egyetemista történetét egy barátja osztotta meg először a közösségi médiában. A Budapesten tanuló, 25 éves, marokkói Yacine Belkass-nak április 5-én, vasárnap veszett nyoma a fővárosban. Ahogy írtuk, egyszerűen besétált a Dunába a Bálnánál. Baráti arra kérték az embereket, hogy aki akkor ott volt, és fotózott vagy készített videót a hétköznapinak nem nevezhető eseményről, jelentkezzen. Ezután az eltűnt férfi édesapja is segítséget kért a magyaroktól egy kétségbeesett üzenetben. Cikkünk megjelenése után a Blikk-nek sikerült elérnie Hassan Belkasst, aki újabb részleteket osztott meg fia eltűnéséről.

Múlt csütörtökön kaptam a hírt a barátjától, hogy eltűnt, elküldte a rendőrségi körözést is. Yacine 2018 óta tanult Budapesten, egy ösztöndíjjal ment a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol az építészmérnöki kar hallgatója volt. A diplomájára készült, ez volt minden vágya, hogy Budapesten szerezze meg az oklevelet"

– mondta az édesapa, akit mélyen megrázott, ami történt.

Sok minden kiderült az eltűnt férfiről

Hassan arról beszélt, hogy fia mindig számíthatott rá, és amikor szükség volt rá, otthonról küldött neki pénzt, ezért Yacine-nak nem voltak anyagi gondjai. Az eltűnése napján egy barátjával ült be egy kávézóba, majd egyszer csak úgy döntött, hogy sétál egyet.

Mielőtt elindult, minden holmiját az ismerősénél hagyta, még az iratait sem vitte magával, amit általában azok tesznek, akik öngyilkosságra készülnek.

Az édesapja egyetlen kapaszkodója most az a remény, hogy talán igazoltatás miatt vitték be a magyar hatóságok, mivel nem volt nála személyazonosító okmány, bár ő maga is érzi, hogy ennek kicsi az esélye.

Hiába jelent meg a felhívás, a családhoz és Yacine barátaihoz eddig nem jutott el olyan videó vagy fotó, amelyből egyértelműen kiderülne, mi történt vele.

A korábban segítséget kérő barát kitart amellett, hogy Yacine besétált a Dunába, de ezt egyelőre semmi sem támasztja alá. Az édesapa a bulvárlapon keresztül már most megköszönte mindenkinek, aki segíteni próbál nekik a Budapesten tanuló egyetemista rejtélyes ügyének megfejtésében.