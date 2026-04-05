Tippmixelni indult, egy hete nem ment haza a bátonyterenyei férfi

Szabó Gábor március 30-án, délután indult el bátonyterenyei otthonából a közeli vendéglőbe, ahol egy Tippmixet szeretett volna feladni. Oda azonban már nem érkezett meg, és szerettei azóta sem tudják, merre jár a 33 éves férfi, aki nyom nélkül eltűnt, és immár a rendőrség is keresi.

A bátonyterenyei Szabó Gábor tippmixelni indult március 30-án, majd nyom nélkül eltűnt

Fotó: Illusztráció/Unsplash

Tippmixelni indult, eltűnt

Szabó Gábor történetét az Eltűnt Személyek Keresése E.Sz.K Hungary Facebook-oldalon is közzétették. Mint az itt leírtakból kiderült, a férfi nem vitt magával telefont és iratokat, csak egy kevés készpénzt. Személyleírása alapján 176 centiméter magas, 65 kilogramm, barna rövid hajú homlokánál kopaszodó, barna szemű. Eltűnésekor viselt ruházata az évszaknak megfelelő rövid fekete kabát, világoskék farmernadrág és fehér sportcipő.

Különös ismertetőjele, hogy gerinctörés miatt 20 centiméteres implantátumot ültettek be nála, emiatt nem hajlik a háta.

Eltűnését szülei bejelentették a rendőrségen, de az eddigi nyomozás nem vezetett eredményre.

Ha bárki felismerné Gábort vagy információval rendelkezik tartózkodási helyét illetően kérjük hívják a rendőrséget a 112-es telefonszámon vagy édesanyját a 06203496630-as telefonszámon

– kérik a bejegyzésben.