Megtalálhatták az eltűnt kecskeméti kisfiút

A rendőrség a lakosság segítségét kérte a 2016-os születésű Hunor megtalálásában, aki Kecskemétről ment el valahová. A kisfiúnak április 2-án veszett nyoma – írta a Baon.hu.

Eltűnt kisfiú után kutatott a város

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Ezt lehet tudni az eltűnt gyerekről

A körözési adatlapja szerint a kisfiú körülbelül 150 centi magas, barna szemű és fekete hajú, testsúlya 41–50 kg közötti.

Eltűnésekor fekete, hosszított kabátot, zöld mintás pamutnadrágot és fekete sapkát viselt, a lábán pedig egy száras sportcipő volt.

A keresési adatlap időközben lekerült a hivatalos rendőrségi oldalról, ami biztató jel, hiszen a Police.hu-ról csak akkor törlik a körözést, ha az eltűnt személy előkerült. Ez azt jelentheti, hogy a kisfiút sikerült épségben megtalálni és a hatóságok lezárták az ügyet.

