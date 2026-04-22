Keresik a fővárosi kórházból eltűnt nőt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága körözést rendelt el a 30 éves Lakatos Tímea Barbara ügyében, aki 2026. április 16-án délelőtt távozott ismeretlen helyre egy fővárosi egészségügyi intézményből. A hatóságok a lakosság segítségét kérik az eltűnt nő felkutatásához, akit a rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresnek – írta a Police.hu.

Eltűnt egy nő a fővárosi kórházból

Fotó: Police.hu

Segítsen megtalálni az eltűnt nőt

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a sötétbarna hajú és barna szemű Lakatos Tímea Barbara megtalálásához, aki egy fővárosi egészségügyi intézményből távozott ismeretlen helyre. Kérik, hogy aki bármit tud az eltűnt nő tartózkodási helyéről, hívja a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát vagy a 112-es központi segélyhívót.

