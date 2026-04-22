Keresik a fővárosi kórházból eltűnt nőt

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 30 éves nőt keres a rendőrség. Az eltűnt nő egy fővárosi kórházból távozott ismeretlen helyre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűnttávozottismeretleneltűnt nőkórház

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága körözést rendelt el a 30 éves Lakatos Tímea Barbara ügyében, aki 2026. április 16-án délelőtt távozott ismeretlen helyre egy fővárosi egészségügyi intézményből. A hatóságok a lakosság segítségét kérik az eltűnt nő felkutatásához, akit a rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresnek – írta a Police.hu.

Eltűnt egy nő a fővárosi kórházból
Eltűnt egy nő a fővárosi kórházból
Fotó:  Police.hu 

Segítsen megtalálni az eltűnt nőt

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a sötétbarna hajú és barna szemű Lakatos Tímea Barbara megtalálásához, aki egy fővárosi egészségügyi intézményből távozott ismeretlen helyre. Kérik, hogy aki bármit tud az eltűnt nő tartózkodási helyéről, hívja a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát vagy a 112-es központi segélyhívót.

Miközben a fővárosi rendőrök egy egészségügyi intézményből távozott nőt keresnek, Kiskunhalason egy egész család után indult hajtóvadászat. Erről ide kattintva olvashatnak bővebben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!