Megtalálták a lakóautóval együtt eltűnt magyar férfit

16 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy 60 éves férfit egy pihenőparkolóban láttak utoljára a Hajdú-Bihar vármegyei Polgáron. Az eltűnt ember telefonja napokig ki volt kapcsolva, senki sem tudta, mi történt vele. Aggódó lánya kétségbeesve kért segítséget a közösségi oldalakon.
eltűntkeresszentendrei rendőrkapitányságózdontiszavalkpolgársegítségmegtaláltákcsaládközösségi oldalak

A Blikk vette észre lánya közösségi oldalán olvasható posztját, amelyből kiderül, hogy a férfi március 26-án a lakóautójával együtt eltűnt. Azt írta, nem kizárt, hogy az apukája Tiszavalk felé vette az irányt a Hajdú-Bihar vármegyei Polgáron lévő parkolóból, és azt kérte, segítsenek megtalálni őt.

Eltűnt, megtalálták a lakóautós magyar férfit
Minden információ rendkívül fontos lehet, ha bárki látta Őt vagy akár az autóját, kérem, jelezze. Kérjük, osszák meg, hogy minél több emberhez eljusson! Köszönjük a segítséget!”

– közölte. 

Az ügyben a Szentendrei Rendőrkapitányság indított nyomozást. A rendőrök is keresték az Ózdon született férfit, aki 175 centi magas, 90-95 kiló és kék a szeme. Mostanra lekerült a körözési adatlapja a rendőrség oldaláról, ami arra utal, hogy megtalálták

Eltűnt egy gyerek egy budapesti kórházból

Azt a 17 éves kamaszlányt viszont még nem találták meg, aki pénteken tűnt el egy józsefvárosi kórházból. Körözést adtak ki az ügyében, amelyben a fényképe mellett a személyleírását is közzétették a rendőrök, hátha tud nekik segíteni valaki abban, hogy előkerítsék. Kattintson és nézze meg, ki miatt kellene telefonálni!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

