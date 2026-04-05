Megtalálták a lakóautóval együtt eltűnt magyar férfit

A Blikk vette észre lánya közösségi oldalán olvasható posztját, amelyből kiderül, hogy a férfi március 26-án a lakóautójával együtt eltűnt. Azt írta, nem kizárt, hogy az apukája Tiszavalk felé vette az irányt a Hajdú-Bihar vármegyei Polgáron lévő parkolóból, és azt kérte, segítsenek megtalálni őt.
Minden információ rendkívül fontos lehet, ha bárki látta Őt vagy akár az autóját, kérem, jelezze. Kérjük, osszák meg, hogy minél több emberhez eljusson! Köszönjük a segítséget!”
– közölte.
Az ügyben a Szentendrei Rendőrkapitányság indított nyomozást. A rendőrök is keresték az Ózdon született férfit, aki 175 centi magas, 90-95 kiló és kék a szeme. Mostanra lekerült a körözési adatlapja a rendőrség oldaláról, ami arra utal, hogy megtalálták.
