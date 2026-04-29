Egyre több a kérdés egy fiatal lány holléte körül, miután eltűnt hódmezővásárhelyi otthonából. Az eltűnt 15 éves lány ügyében a rendőrség körözési eljárást indított és most a lakosság segítségére is számítanak. A rendelkezésre álló információk szerint a lány 2026. április 29-én reggel hagyta el lakhelyét és azóta nem adott életjelet magáról. Tartózkodási helye jelenleg ismeretlen – írta a Police.hu.

Mit lehet tudni az eltűnt lányról?

Szabó Tamara körülbelül 160 centiméter magas, átlagos testalkatú, vékony arcú. Haja hosszú, szőkés-barna, szeme barna. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pulóvert és fekete sportcipőt viselt.

A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a lány tartózkodási helyéről, az haladéktalanul jelentkezzen. Bejelentést személyesen bármely rendőri szervnél lehet tenni, de telefonon is van lehetőség segítséget nyújtani akár névtelenül is.

A bejelentést megteheti a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

