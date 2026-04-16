Embercsempészet: kövekkel dobálták a rendőröket a határnál, súlyos büntetés lesz a jussuk

A hatóságok súlyos bűncselekmények miatt emeltek vádat egy afgán férfi ellen, aki társaival együtt szervezetten segítette migránsok illegális bejutását Magyarországra. Az embercsempészet során a határvédelmet ellátó erők ellen is felléptek – tájékoztatta a nyilvánosságot a Központi Nyomozó Főügyészség.

Embercsempészet brutális támadásokkal a déli határnál

Fotó: Biztonsági kamera felvétele/Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint a férfi és társai 2023 márciusától legalább nyolc alkalommal segítettek át összesen minimum 59 embert a szerb–magyar határszakaszon. Az elkövetők létrákat támasztottak a határkerítéshez, amelyeken keresztül a határsértők bejutottak az ország területére.

A csoport tagjai nemcsak az átkelések megszervezésében vettek részt, hanem folyamatosan figyelték a határvédelmet ellátó rendőrök, katonák és határvadászok mozgását is. Amikor észlelték a hatóságok megjelenését, megpróbálták akadályozni az intézkedéseket.

Ennek során kövekkel és botokkal dobálták a rendőröket, járműveiket, valamint a határvédelmi rendszer kameráit is megrongálták.

Üzletszerűen végezte

A nyomozás adatai szerint a vádlott az embercsempészetet fő tevékenységként, rendszeres haszonszerzés céljából végezte. Minden egyes szállítás után pénzt kapott megbízóitól, emellett információkat is értékesített az útvonalakról és tarifákról.

A megszerzett bevétel egy részét a bűncselekmények folytatására fordította: sátrakat, ruházatot és élelmiszert vásárolt, amelyeket aztán a szerb oldalon kialakított migránstáborban használtak fel.

A pénz nagyobb részét illegális pénzátutalási rendszeren keresztül Afganisztánba küldte a családjának, akik az utalt összeget többek között gépjárművek és ingatlanok vásárlására fordították.

Súlyos büntetés jöhet

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség a jelenleg letartóztatásban lévő férfi esetében – beismerés esetén – 12 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett azt is kezdeményezték, hogy ne bocsáthassák feltételes szabadságra, valamint végleges hatállyal utasítsák ki Magyarország területéről.

Az ügyészség közlése szerint a bűncselekményekről készült felvételek is alátámasztják az ellene felhozott vádakat, amelyeket a határsávban működő kamerarendszer is rögzített.

A bíróság a későbbiekben dönt a vádlott sorsáról.