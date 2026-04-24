Díjnyertes séf a vádlottak padján: emberölés rázta meg a szakmát

Egy díjnyertes séfet emberölés gyanújával vettek őrizetbe az Egyesült Államokban. A tragédia egy hotelben történt, nem messze a University of Massachusetts Amherst területétől, ahol a házaspár dolgozott – írta a New York Post.

Jeffrey MacDonald most emberölés gyanúja miatt került letartóztatásba

Az emberölés ügyében indított nyomozás szerint a hatóságok egy vészhelyzeti bejelentést követően érkeztek a helyszínre. A kiérkező rendőrök egy zaklatott, agresszíven viselkedő férfival találták szembe magukat, aki a beszámolók alapján tárgyakat dobált, sőt egy egyenruhást is bántalmazott.

Amikor a szobába beléptek, egy nő holttestére bukkantak. Sajtóértesülések szerint a haláleset erőszakos cselekmény következménye lehetett. A 36 éves férfit őrizetbe vették, ellene hivatalosan is vádat emeltek.

A nyomozás során a gyanúsított Jeffrey MacDonald sztárséf nem tagadta, hogy bántalmazta a feleségét, ugyanakkor azt állította, hogy félelemből cselekedett. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset pontos körülményeit, valamint szakértők elemzik a férfi beszámíthatóságát.

Az ügy különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel az érintett séfet nemrégiben rangos szakmai elismeréssel tüntették ki, amely addigi pályafutásának egyik csúcspontját jelentette. A történtek így nemcsak egy családi tragédiát, hanem egy ígéretes karrier hirtelen megtörését is jelentik.

