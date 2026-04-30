Azt hitte megússza, de nagyot tévedett a „fekete özvegy”

Ettől dőlhet be Európa? Fontos dolog látott napvilágot – Magyarország is érintett

Egy hosszú ideje feszült kapcsolat végül tragédiába torkollott, amikor a nőből kitört a vadállat. Az emberölés ügyében most olyan döntés született, amely alapjaiban változtatta meg a vádlott sorsát.
Egy korábban meghozott ítélet felülvizsgálata után új fordulat következett be az ügyben. Az emberölés kapcsán hozott döntés végül szigorúbb következményekkel járt, mint ahogy azt a vádlott remélte – tette közzé a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.

Fotó: Illusztráció (RDNE Stock project/Pexels)

A feszült kapcsolatnak emberölés lett a vége

Az ítéleti tényállás szerint a házastársak kapcsolata hosszabb ideje konfliktusokkal volt terhelt. A rendszeres alkoholfogyasztás és a visszatérő veszekedések egyre súlyosabb helyzeteket eredményeztek, amelyek végül 2024 májusának végén végzetes fordulatot vettek. Egy közös iszogatás közben a nő nekirontott széken ülő férjének, és megfojtotta. 

A történtek után az asszony a segélyhívón jelentette be, hogy férje rosszul lett, azonban a kiérkező mentők már nem tudtak a férfin segíteni. A büntetőeljárás során a hatóságok feltárták a tragédia körülményeit.

Első fokon enyhébb ítélet született

A Pécsi Törvényszék első fokon 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a nőt, kizárva a feltételes szabadság lehetőségét. Emellett 7 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától is.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, míg a vádlott és védője felmentésért, illetve a büntetés enyhítéséért fellebbezett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sem értett egyet az ítélettel, szerintük ugyanis a kiszabott büntetés nem volt arányos a bűncselekmény súlyával.

Az ügy végül a Pécsi Ítélőtábla elé került, amely jogerős döntésében megemelte a büntetést. A szabadságvesztés tartamát 9 évre növelték, míg a közügyektől eltiltás idejét 10 évben határozták meg.

