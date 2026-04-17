Emberölés Kárászon, késsel támadt rá és halálra szúrta az áldozatát egy férfi – videóval

Egy baranyai településen történt brutális támadás miatt indult büntetőeljárás. Az ügyben az emberölés gyanúja miatt egy férfit letartóztattak – közölte a Bama.hu.

Kommandósok kapták el a kárászi emberölés gyanúsítottját

Fotó: Részlet a Police.hu videójából

Emberölés Kárászon: brutális támadás az utcán

A nyomozás adatai szerint a tragédia Kárász településen történt 2026. április 14-én reggel. A sértett egy társával fát vágott, majd a munka végeztével a ház előtt, a kapunál beszélgettek.

Reggel 8 óra körül a gyanúsított megjelent az utcán és zsebre tett kézzel egyenesen a férfi felé indult. Ezt követően közölte, hogy kés van nála, majd elővette a fanyelű konyhakést és nagy erővel többször lesújtott. A támadó legalább háromszor mellkason, nyakon és a fején is megszúrta áldozatát, majd a helyszínről elmenekült.

A rendőrséghez még aznap reggel érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi minden előzmény nélkül többször megszúrt egy idős helybélit. A sérülthöz mentőhelikopter érkezett, és súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Az idős férfi életét minden igyekezet ellenére sem sikerül megmenteni, a kórházban belehalt a sérüléseibe.

Kommandósok fogták el az elkövetőt

A hatóságok gyorsan azonosították a feltételezett támadót. A Mecsek kommandósok a lakhelyén fogták el a 29 éves kárászi férfit, akit ezt követően előállítottak a rendőr-főkapitányságra.

A gyanúsított a kihallgatásán elismerte a bűncselekmény elkövetését, azonban részletes vallomást nem tett. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság eredetileg emberölés kísérlete miatt indított eljárást, azonban miután a sértett 2026. április 15-én – a szakszerű orvosi ellátás ellenére – elhunyt, az eljárást emberölés miatt folytatják tovább.

Letartóztatás és súlyos büntetés várhat rá

A Pécsi Járásbíróság 2026. április 16-án egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A döntés indoka, hogy a férfi többszörösen büntetett előéletű, és fennáll a szökés, az elrejtőzés, illetve az újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye.

A Pécsi Törvényszék tájékoztatása szerint a bűncselekmény 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.