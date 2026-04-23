Saját testvérét szúrta mellkason egy részeg férfi Fácánkerten

Öt év börtönbüntetésre ítélte a Szekszárdi Törvényszék azt a férfit, aki fivérét késelte meg 2024 júniusában. A bíróság emberölés bűntettének kísérlete miatt mondta ki bűnösnek az elkövetőt.
Emberölés bűntettének kísérlete miatt nem jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte a Szekszárdi Törvényszék azt a férfit, aki mellkason szúrta testvérét. A vádlott egy nyárestén részegen érkezett haza a fivérével közösen lakott fácánkerti ingatlanba, majd váratlanul meglökte és megütötte az ismerősét éppen kikísérő sértettet. Ezt követően bement a házba, és a konyhában magához vett egy 15 centiméter pengehosszúságú kést. Miután visszament az udvarra, testvére felé indult, közben ezekkel a szavakkal fenyegette: „Elvágom a torkodat, megdöglesz”. Amint odaért a neki háttal álló sértetthez, a kést a nyakához tette, és azzal legalább egy centiméter hosszan megkarcolta a nyakát – írja a Teol.hu.

Emberölési kísérlet
Emberölés kísérlete lett a támadásból

Testvére eltolta a férfi karját, szembefordult vele, és védekezésként két alkalommal, ököllel megütötte, amitől a vádlott elesett. Közben segítségül hívta ismerősét, hogy együtt lefegyverezzék a támadót. Ekkor azonban a vádlott a még mindig a kezében tartott késsel egy alkalommal, szemből mellkasa jobb oldalán megszúrta testvérét, aki azonnal erősen vérezni kezdett. A harmadik férfi ekkor kirúgta a vádlott kezéből a kést, a sértett pedig hívta a mentőket. A megtámadott férfinél jobb oldali légmell és vérmell alakult ki, a jobb oldali alsó tüdőlebeny részlegesen légvesztetté vált. A sértett légzése kizárólag a gyors és szakszerű orvosi beavatkozásnak köszönhetően állt helyre, e nélkül biztosan meghalt volna.

