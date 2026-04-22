Emberölési kísérlet: hasítóékkel verte fejbe lakótársát a férfi

Súlyos támadás történt Mezőkeresztesen, ahol egy lakásban kialakult vita majdnem emberéletet követelt. A hatóságok szerint a történtek alapján emberölési kísérlet gyanúja merült fel – olvasható a Miskolci Törvényszék oldalán.
Emberölési kísérlet: hasítóékkel támadt lakótársára
Ahogy a Boon.hu is írja, a férfi 2026. április 20-án az esti órákban egy mezőkeresztesi ingatlanban szóváltásba keveredett a lakótársával. A vita hevében egy fémből készült hasítóéket ragadott, és többször fejbe vágta vele a sértettet.
A bántalmazás következtében a férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, amelyek gyógyulása nyolc napon túl várható.
Letartóztatásba került a támadó
Az ügyben eljáró Miskolci Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A döntés szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfi megszökne vagy elrejtőzne, illetve befolyásolná a tanúkat, ha szabadlábon maradna.
A bíróság azt is figyelembe vette, hogy a gyanúsított büntetett előéletű visszaeső, így fennáll a bűnismétlés kockázata is.
Súlyos következményekkel járhat az ügy
A hatóságok álláspontja szerint a férfi cselekménye, – amennyiben a gyanú beigazolódik – alkalmas lehet emberölés bűntette kísérletének megállapítására.
A bíróság ezért 2026. május 22-ig rendelte el a letartóztatást, ugyanakkor a végzés egyelőre nem végleges – közölte a Miskolci Törvényszék.
