Emberölési kísérlet: hasítóékkel verte fejbe lakótársát a férfi

Súlyos támadás történt Mezőkeresztesen, ahol egy lakásban kialakult vita majdnem emberéletet követelt. A hatóságok szerint a történtek alapján emberölési kísérlet gyanúja merült fel – olvasható a Miskolci Törvényszék oldalán.

Elgurult a gyógyszere, most emberölés kísérletével vádolják

Emberölési kísérlet: hasítóékkel támadt lakótársára

Ahogy a Boon.hu is írja, a férfi 2026. április 20-án az esti órákban egy mezőkeresztesi ingatlanban szóváltásba keveredett a lakótársával. A vita hevében egy fémből készült hasítóéket ragadott, és többször fejbe vágta vele a sértettet.

A bántalmazás következtében a férfi súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, amelyek gyógyulása nyolc napon túl várható.

Letartóztatásba került a támadó

Az ügyben eljáró Miskolci Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A döntés szerint fennáll a veszélye annak, hogy a férfi megszökne vagy elrejtőzne, illetve befolyásolná a tanúkat, ha szabadlábon maradna.

A bíróság azt is figyelembe vette, hogy a gyanúsított büntetett előéletű visszaeső, így fennáll a bűnismétlés kockázata is.

Súlyos következményekkel járhat az ügy

A hatóságok álláspontja szerint a férfi cselekménye, – amennyiben a gyanú beigazolódik – alkalmas lehet emberölés bűntette kísérletének megállapítására.

A bíróság ezért 2026. május 22-ig rendelte el a letartóztatást, ugyanakkor a végzés egyelőre nem végleges – közölte a Miskolci Törvényszék.

