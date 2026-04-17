Emberrablás az utcán, egy benzinkutas mentette meg a 16 éves lányt – videóval

Fényes nappal, az utcán raboltak el egy 16 éves lányt az Egyesült Államokban. Perceken múlt, hogy az emberrablás nem végződött tragédiával – írja a Bors.

Emberrablást hiúsított meg a benzinkutas

Fotó: Részlet a videóból/WXYZ-TV Channel 7

Emberrablás az utcán, iskolatársai szeme láttára

A tinédzser a Michigan állambeli Hamtramck városában hétfő reggel a buszmegálló felé tartott, amikor egy fegyveres férfi minden előzmény nélkül elrabolta.

Az esetet több iskolatársa is végignézte, akik azonnal értesítették a rendőröket, és a lány telefonjának jelét követve segítették a hatóságokat.

A benzinkúton fordult meg minden

A férfi mintegy fél órával később egy benzinkútnál állt meg áldozatával. Cigarettát kért, majd a lánnyal fizettette ki a vásárlást.

A benzinkút dolgozója, Abdulrahman Abohatem ekkor vette észre, hogy valami nincs rendben. A lány ránézett, és némán segítséget kért.

A férfi azonnal reagált: átment a pult másik oldalára, számonkérte a támadót, majd közbelépett, és a lányt maga mögé húzta.

Gyorsan lecsaptak a rendőrök

Nem sokkal később a rendőrök is megérkeztek a helyszínre, akiknek a benzinkutas átadta az elkövetőt.

A rendőrfőnök, Hussein Farhat szerint a férfi nem ismerte a lányt, egyszerűen egy alkalmat ragadott meg a bűncselekmény elkövetésére. A támadót korábban már más erőszakos ügyek miatt is felelősségre vonták.

A benzinkutas később úgy nyilatkozott: jó érzés számára, hogy segíthetett megmenteni egy fiatal életét.

