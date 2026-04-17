Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

emberrablás

Emberrablás az utcán, egy benzinkutas mentette meg a 16 éves lányt – videóval

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fényes nappal raboltak el egy tinédzsert, aki perceken belül életveszélyes helyzetbe került. Az emberrablás végül egy benzinkutas gyors közbelépésének köszönhetően hiúsult meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
emberrablásbenzinkutastinédzserlányrendőrség

Fényes nappal, az utcán raboltak el egy 16 éves lányt az Egyesült Államokban. Perceken múlt, hogy az emberrablás nem végződött tragédiával – írja a Bors.

Emberrablást hiúsított meg a benzinkutas
Fotó: Részlet a videóból/WXYZ-TV Channel 7

Emberrablás az utcán, iskolatársai szeme láttára

A tinédzser a Michigan állambeli Hamtramck városában hétfő reggel a buszmegálló felé tartott, amikor egy fegyveres férfi minden előzmény nélkül elrabolta.

Az esetet több iskolatársa is végignézte, akik azonnal értesítették a rendőröket, és a lány telefonjának jelét követve segítették a hatóságokat.

A benzinkúton fordult meg minden

A férfi mintegy fél órával később egy benzinkútnál állt meg áldozatával. Cigarettát kért, majd a lánnyal fizettette ki a vásárlást.

A benzinkút dolgozója, Abdulrahman Abohatem ekkor vette észre, hogy valami nincs rendben. A lány ránézett, és némán segítséget kért.

A férfi azonnal reagált: átment a pult másik oldalára, számonkérte a támadót, majd közbelépett, és a lányt maga mögé húzta.

Gyorsan lecsaptak a rendőrök

Nem sokkal később a rendőrök is megérkeztek a helyszínre, akiknek a benzinkutas átadta az elkövetőt.

A rendőrfőnök, Hussein Farhat szerint a férfi nem ismerte a lányt, egyszerűen egy alkalmat ragadott meg a bűncselekmény elkövetésére. A támadót korábban már más erőszakos ügyek miatt is felelősségre vonták.

A benzinkutas később úgy nyilatkozott: jó érzés számára, hogy segíthetett megmenteni egy fiatal életét.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!