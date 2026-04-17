Emberrablás az utcán, egy benzinkutas mentette meg a 16 éves lányt – videóval

Fényes nappal, az utcán raboltak el egy 16 éves lányt az Egyesült Államokban. Perceken múlt, hogy az emberrablás nem végződött tragédiával – írja a Bors.
Emberrablás az utcán, iskolatársai szeme láttára
A tinédzser a Michigan állambeli Hamtramck városában hétfő reggel a buszmegálló felé tartott, amikor egy fegyveres férfi minden előzmény nélkül elrabolta.
Az esetet több iskolatársa is végignézte, akik azonnal értesítették a rendőröket, és a lány telefonjának jelét követve segítették a hatóságokat.
A benzinkúton fordult meg minden
A férfi mintegy fél órával később egy benzinkútnál állt meg áldozatával. Cigarettát kért, majd a lánnyal fizettette ki a vásárlást.
A benzinkút dolgozója, Abdulrahman Abohatem ekkor vette észre, hogy valami nincs rendben. A lány ránézett, és némán segítséget kért.
A férfi azonnal reagált: átment a pult másik oldalára, számonkérte a támadót, majd közbelépett, és a lányt maga mögé húzta.
Gyorsan lecsaptak a rendőrök
Nem sokkal később a rendőrök is megérkeztek a helyszínre, akiknek a benzinkutas átadta az elkövetőt.
A rendőrfőnök, Hussein Farhat szerint a férfi nem ismerte a lányt, egyszerűen egy alkalmat ragadott meg a bűncselekmény elkövetésére. A támadót korábban már más erőszakos ügyek miatt is felelősségre vonták.
A benzinkutas később úgy nyilatkozott: jó érzés számára, hogy segíthetett megmenteni egy fiatal életét.
