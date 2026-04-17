Emberrablás Budapesten – nem a rendőrséget hívták, hanem…

Különös bűnügy miatt emeltek vádat három férfi ellen Budapesten. Az eset során az emberrablás gyanúja is felmerült, miután a tetten ért tolvajokat nem adták át a hatóságoknak – áll a Fővárosi Főügyészség közleményében.

Emberrablás bűntette miatt indult eljárás

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Emberrablás Budapesten, így fordult meg a helyzet

A vádirat szerint a történtek egy Budapest VII. kerületében található, felújítás alatt álló ingatlanban kezdődtek. A raktárhelyiség ajtaját ugyan egy kerékpárzár biztosította, azonban azt résnyire ki lehetett nyitni.

Ezt kihasználva két fiatal férfi besurrant az épületbe, ahol értékek után kutattak. A hátsó lakrészekben tartózkodó férfiak azonban észrevették őket, és tetten érték a betörőket.

Ahelyett azonban, hogy a rendőrséget értesítették volna, rátámadtak a besurranókra, bántalmazták őket – egyiküket egy lapáttal is megütötték –, majd visszatartották őket a helyiségben.

A sértetteket letérdepeltették, és addig nem engedték el őket, amíg egyik társuk meg nem érkezett.

Pénzt követeltek a szabadulásért

A helyszínre érkező férfi fejenként 100 ezer forintot követelt a két sértettől azért, hogy elengedje őket. Mivel a fiatalok nem tudtak fizetni, a vádlott telefonon felhívta az édesapjaikat.

A szülők sem tudták előteremteni a kért összeget, ezért értéktárgyakat követeltek. Az egyik apa egy LCD televíziót küldött a helyszínre, ennek hatására az egyik fiút elengedték.

A másik sértett édesapja egy autót ajánlott fel, azonban ezt a vádlott nem fogadta el.

Rendőrök vetettek véget az ügynek

Az elengedett férfi ezt követően értesítette a rendőrséget, akik elfogták a vádlottakat. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság járt el.

A bántalmazott sértettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, ellenük lopás kísérlete miatt külön eljárás folyik.

A Fővárosi Főügyészség a három férfit társtettesként elkövetett emberrablás bűntettével vádolja, és velük szemben végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott.

A hatóságok kiemelték: bár a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azt haladéktalanul átadni a rendőrségnek, ellenkező esetben maga is bűncselekményt követ el.