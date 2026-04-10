A népszerű energiaital ölte meg a 17 éves, tündöklő tehetségű pomponlányt

A család szerint a lány halálát a túl sok koffein miatt megnagyobbodott szíve okozta. Pedig a pompomlány látszólag teljesen egészséges volt: nem volt betegségre utaló tünete, nem örökölt szívproblémákat és soha nem élt semmilyen káros szerrel. Aznap is vett egy dobozzal a kedvenc italából, majd hirtelen megállt a szíve. Az ügyvéd szerint az energiaital miatt egy életerős, tehetséges fiatal lány halt meg tragikus hirtelenséggel – írta a brit DailyMail.

Feltörekvő csillag élete ért véget egy energiaital miatt

Milliós kártérítést követelnek a gyilkos energiaital miatt

Az ügyvédek szerint a gyártó tudatosan a fiatal nőket célozta meg a marketinggel, miközben elhallgatta a termék súlyos veszélyeit. Bár az italt egészséges „wellness” termékként hirdetik a közösségi médiában,

egyetlen doboz 200 milligramm koffeint tartalmaz – ez pedig messze meghaladja a tinédzserek számára biztonságos napi adagot.

A kereset kiemeli, hogy a doboz hátulján lévő apró betűs figyelmeztetés szinte láthatatlan, és egyáltalán nem készíti fel a fogyasztókat a szívleállás kockázatára.

A jogászok szerint nem ez az egyetlen eset: egyre több fiatal nőnél jelentkeznek szív-, máj- és veseproblémák a termék fogyasztása után.

A gyászoló család most egymillió dolláros kártérítést követel a tragédia miatt.

