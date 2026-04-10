Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
fiatal nő

A népszerű energiaital ölte meg a 17 éves, tündöklő tehetségű pomponlányt

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elképesztő tragédia rázott meg egy texasi családot, amikor 17 éves lányuk, aki mazsorettkapitányként és diáktanácsi elnökként is tevékenykedett, váratlanul összeesett és meghalt. A gyászoló család most pert indított a gyártó ellen, mivel állításuk szerint a tragédiát a lány által elfogyasztott, veszélyes összetételű energiaital okozta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fiatal nőenergiaitalpompomlánykoffeincsaládlány

A család szerint a lány halálát a túl sok koffein miatt megnagyobbodott szíve okozta. Pedig a pompomlány látszólag teljesen egészséges volt: nem volt betegségre utaló tünete, nem örökölt szívproblémákat és soha nem élt semmilyen káros szerrel. Aznap is vett egy dobozzal a kedvenc italából, majd hirtelen megállt a szíve. Az ügyvéd szerint az energiaital miatt egy életerős, tehetséges fiatal lány halt meg tragikus hirtelenséggel – írta a brit DailyMail.

pompomlány, energiaital
Feltörekvő csillag élete ért véget egy energiaital miatt (Illusztráció)
Fotó: cottonbro studio / Pexels

Milliós kártérítést követelnek a gyilkos energiaital miatt

Az ügyvédek szerint a gyártó tudatosan a fiatal nőket célozta meg a marketinggel, miközben elhallgatta a termék súlyos veszélyeit. Bár az italt egészséges „wellness” termékként hirdetik a közösségi médiában,

egyetlen doboz 200 milligramm koffeint tartalmaz – ez pedig messze meghaladja a tinédzserek számára biztonságos napi adagot.

A kereset kiemeli, hogy a doboz hátulján lévő apró betűs figyelmeztetés szinte láthatatlan, és egyáltalán nem készíti fel a fogyasztókat a szívleállás kockázatára. 

A jogászok szerint nem ez az egyetlen eset: egyre több fiatal nőnél jelentkeznek szív-, máj- és veseproblémák a termék fogyasztása után. 

A gyászoló család most egymillió dolláros kártérítést követel a tragédia miatt.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról