Nem kímélte nevelt lányait és barátnőjüket sem az erőszakos férfi

A vádlott 2016-tól éveken át rendszeresen bántalmazta és szexuálisan kihasználta nevelt lányát, miközben folyamatosan megöléssel fenyegette a gyermeket. A férfi fizikai kínzásokkal és megalázó büntetésekkel tartotta rettegésben az egész családot, amíg végül fény nem derült a borzalmakra. A bíróság döntése szerint a legsúlyosabb büntetés jár az ilyen gátlástalan családon belüli erőszak elkövetőjének – írta a Kisalföld.hu.

Nemcsak nevelt lányaival volt erőszakos, de még azok barátnőjét is molesztálta

Évtizedekre fegyházba megy az erőszakos férfi

A Győri Ítélőtábla jogerősen is 20 év fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki éveken át tartotta rettegésben és használta ki szexuálisan nevelt lányait, valamint azok egyik barátnőjét.

Az elkövető erőszakkal és folyamatos fenyegetéssel kényszerítette a gyermekeket a visszaélések eltűrésére, ami súlyos károkat okozott a fejlődésükben.

A bíróság a többrendbeli szexuális erőszak és kiskorúak veszélyeztetése miatt kiszabott büntetés mellett végleg eltiltotta a férfit minden olyan munkától, ahol gyerekek közelébe kerülhetne. A döntés értelmében a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

Sajnos a családon belüli erőszak újabb megdöbbentő formájára derült fény: míg a győri esetben a nevelt lányok voltak az áldozatok, egy másik esetben a tettes a saját unokahúga ellen követte el a legsúlyosabb visszaéléseket.