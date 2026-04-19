Saját kisfiát kínozta a tatabányai férfi – felfoghatatlan, amit tett

A tatabányai férfi 2024-től rendszeresen agresszívan lépett fel kétéves kisfiával szemben, mivel kétségbe vonta, hogy a kicsi az övé lenne. Az indulatos apa több alkalommal okozott sérülést a gyermeknek: játékdarabot dugott a szájába, így ejtve sebet rajta, egy másik esetben pedig műanyag dobozzal találta el a kisfiú homlokát. A férfi emellett válogatott módokon alázta meg a gyereket, előfordult, hogy leköpte, megütötte, vagy éppen kutyaürülékhez hasonlította. A férfi ellen kapcsolati erőszak és folyamatos bántalmazás miatt emeltek vádat a Tatabányai Járásbíróságon – írta a Kemma.hu.

Éveken át erőszakosan bánt a kisfiúval, mert nem tekintette sajátjának

Fokozódott az erőszak

2024 februárjában ollóval támadt élettársára és gyermekére. A vita a kisfiú sírása miatt robbant ki, majd odáig fajult, hogy a férfi lökdösni kezdte a nőt, végül pedig egy ollót felkapva életveszélyesen megfenyegette őt.

A támadás során az anya a karjában tartotta a gyermeket, akinek a homlokát a hadonászó férfi az ollóval megsebesítette.

A vádlott végül az erkélyen keresztül szökött el a lakásból, mielőtt a rendőrök kiérkeztek volna. Az ügyészség az apával szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. A Tatabányai Járásbíróság április 20-án tárgyalja a tatabányai férfi ügyét.

Miközben a tatabányai bántalmazó ellen már vádat emeltek, egy másik megrázó bűnügyben egy elhanyagolt csecsemőt és tucatnyi kutyát mentettek ki egy horrorlakásból. Erről ide kattintva bővebben olvashatnak.