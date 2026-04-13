Az esztergomi robbantó, azaz Juhász László neve máig összeforrt azzal a drámai eseménnyel, amely Esztergom külterületén történt és amelynek nyomai ma is jól láthatók a helyszínen – írta a Bors.

Az esztergomi robbantó mindenkit gyűlölt

Fotó: Facebook

Az esztergomi robbantó telkén mintha megállt volna az idő

Juhász László egykori ingatlana a Búbánatvölgy festői környezetében található, mégis alig akad érdeklődő iránta. A terület azóta is érintetlen, a romokat nem takarították el, a ház maradványai ott hevernek, ahol a robbanás után maradtak. A növényzet lassan visszahódította a telket, a gaz benőtte az egykori épület helyét, miközben a környéken főként hétvégi házak állnak. De mi is történt valójában?

A korábbi sajtóértesülések szerint Juhász László hosszabb ideje küzdött sikertelenségekkel, vállalkozásai csődjével és egyre inkább a környezetét, illetve a rendszert okolta a problémáiért. Több vállalkozása is kudarcba fulladt, közben pedig tartozásokat halmozott fel. 2023. szeptember 20-án házánál robbantással fenyegetőzött, ezért a tűzoltók mellett a Terrorelhárítási Központ egységei is kivonultak a helyszínre. Amikor este megpróbáltak bejutni az épületbe,

a férfi végül beváltotta fenyegetését és egy flex segítségével megvágta az előkészített gázpalackot, ami hatalmas robbanást okozott. A detonációban nemcsak ő, hanem Kónya Gábor Lajos főhadnagy is életét vesztette, akit később hősi halottá nyilvánítottak. A rendőr holttestét csak másnap reggel tudták kiemelni az összedőlt épület romjai közül.

A telek máig érintetlen

Fotó: Bors

Mi lesz a telek sorsa?

Bár a telek elhelyezkedése kifejezetten kedvező, a múlt súlya egyértelműen rányomja a bélyegét. Egy esetleges új tulajdonosnak nemcsak jelentős tereprendezéssel kellene számolnia, hanem azzal is, hogy a helyszínhez erős és negatív emlékek kötődnek.

Közben jogi kérdések is felmerültek a történtek után, különösen a kártérítések és az örökösök felelőssége kapcsán, ám ezek még nem zárultak le véglegesen.