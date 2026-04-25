Az Exatlon párbajában hajszálon múlt a kiesés, baleset történt a pályán – videóval

Feszült pillanatok és váratlan fordulatok jellemezték az Exatlon pénteki adását, ahol több versenyző is a kiesés szélére került. Az Exatlon párbaja során az olimpiai érmes Kenderesi Tamás és a kihívók közül Hadobás Olivér is komoly nyomás alatt versenyzett – számolt be az eseményről a Bama.hu.

Feszült pillanatok az Exatlon párbaján

Exatlon párbajban hajszálon múlt a kiesés

A Párbajok éjszakáján a bajnokok között Kenderesi Tamás Bacskai Balázzsal mérkőzött meg. A küzdelem rendkívül szoros volt, 3–2-es állásnál azonban váratlan fordulat történt: Bacskai véletlenül Kenderesi kockáját ütötte le, amivel saját magát ejtette ki a versenyből. A pécsi úszó így megmenekült a kieséstől, és tovább folytathatja a versenyt Dominikán.

A kiesésről döntő párharcban Hadobás Olivér is Bacskai Balázzsal találta szembe magát. A kihívó gyorsan előnybe került, azonban a harmadik futam során baleset történt.

Hadobás egy lelökött fakockával véletlenül eltalálta ellenfele fejét. Bár az eset ijesztő volt, Bacskai végül folytatni tudta a versenyt, de 0–4-es vereséget szenvedett, így számára véget ért a játék.

Megkönnyebbülés a párbaj után

Hadobás a párbaj után arról beszélt, hogy hatalmas megkönnyebbülést érzett a győzelem után.

Elmondása szerint a párbaj minden versenyzőt komolyan megvisel fizikailag és mentálisan is, és ő maga sem adott volna sok esélyt a továbbjutására, mégis sikerült felülkerekednie a helyzeten.

Lelki erőt adhat a folytatásra

A péntek esti adás végén mindkét pécsi kötődésű versenyző sikerrel vette az akadályt, ami komoly lendületet adhat számukra a verseny további szakaszában.

Az Exatlon újabb epizódjai így várhatóan további fordulatokat és kiélezett küzdelmeket tartogatnak a nézők számára.

Váratlan jelenet zavarta meg az Exatlon Hungary forgatását a Dominikai Köztársaságban. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), amely élsportolók esetében bármikor tarthat ellenőrzést, az Exatlon egy bajnokát, Ekler Lucát kereste.