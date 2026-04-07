Szomszédok közötti vitának indult, de a rendőröket is sokkolta, amit találtak

A rendőrségre még november 25-én érkezett a segélyhívás egy helyi nőtől, akire saját szomszédja rontott rá a lányát keresve. Miután az asszony megtagadta a belépést, a dühöngő férfi betörte az ajtó üvegét, ám a kiérkező járőrök ekkor még nem is sejtették, hogy a házkutatás során egy komplett, engedély nélkül tartott fegyverarzenál kerül majd elő a támadó otthonából – írta a Veol.hu.

Döbbenetes fegyverraktárra bukkantak a rendőrök egy egyszerű lakossági bejelentés után

Fotó: Police.hu

Fegyverarzenált rejtett a fenyegetőző szomszéd

Gyorsan és határozottan léptek az Ajkai Rendőrkapitányság munkatársai, miután egy helyi nő bejelentette, hogy szomszédja a háza felgyújtásával fenyegette meg.

Az áldozat elmondása szerint a konfliktus már korábban is erőszakos fordulatot vett, a férfi ugyanis egy alkalommal már puskával a kezében jelent meg nála, rettegésben tartva a családot.

A bejelentést követő napon a rendőrök lecsaptak az elkövetőre, akinek otthonában egy engedély nélkül tartott kispuskát és csaknem 200 darab lőszert foglaltak le.

A házkutatás során előkerült fegyver és a hozzá tartozó lőszerek miatt a férfinak most több súlyos bűncselekmény, köztük lőfegyverrel való visszaélés és zaklatás miatt is felelnie kell.

Az Ajkai Rendőrkapitányság vádemelési javaslattal zárta le az ügyet, így a dühöngő szomszéd sorsáról hamarosan az ügyészség dönt.

Miközben a devecseri fegyverarzenál ügyében a vádemelésé a főszerep, a bíróságon egy sokkal sötétebb bűntény végére került pont, ahol jogerősen is súlyosbították a kegyetlen nyírmihálydi gyilkosság elkövetőjének büntetését.