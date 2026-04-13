Valóságos fegyverarzenált foglaltak le a győri nyomozók

Elképesztő mennyiségű fegyvert és lőszert, egy valóságos fegyverarzenált foglaltak le április 9-én a győri nyomozók – adta hírül a Police.hu.

Valóságos fegyverarzenált foglaltak le a nyomozók egy Győr környéki településen

A nyomozók a kora reggeli órákban intézkedtek a férfival szemben, aki illegálisan tartott fegyvereket és lőszereket az ingatlanában. A puskák rejtekhelyét rendszeresen változtatta.

A rendőrök 12 lőfegyvert, 2 hatástalanított lőfegyvert, 2 pisztolyt, további éles lőfegyvereket és 8084 darab lőszert foglaltak le.

Elfogását követően lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntett elkövetése miatt a férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és a Győri Járásbíróság letartóztatta.

Legutóbb az Ajkai Rendőrkapitányság nyomozói találtak fegyvereket egy rajtaütés során.