Brutális börtönbüntetést kapott a megasztáros énekes, akinek csalásért és sikkasztásért kellett felelnie

Csütörtökön elsőfokú ítélet született Fekete Dávid régóta húzódó perében a Győri Járásbíróságon. Az énekes a tárgyalási napon az utolsó szó jogán is felszólalt. A vád jelentős értékű csalás és sikkasztás volt, több százmillió forint értékben. A férfi annak ellenére kapott súlyos büntetést, hogy négy vádpontban felmentették – adta hírül a Kisalföld.hu.

Fekete Dávid a Győri Járásbíróságon: brutális börtönbüntetést kapott az énekes

Fekete Dávid fekete napja

Az énekes végül 7 évnyi börtönt kapott, 7 évre eltiltották a közügyektől, valamint ugyanennyi időre eltiltották a korábban betöltött foglalkoztatási kör gyakorlásától. Az elsőfokú ítélet megszületésére három és fél évet kellett várni, az ügyben 59 tárgyalási napot tartottak. Az énekes a büntetés 2/3-ának letöltése után szabadulhat legkorábban. A bíróság összesen 22 vádpontban vizsgálta a felelősségét, ebből 18-ban találták bűnösnek.

A tárgyalás végén Fekete Dávid nem távozhatott szabad emberként: a bíróság arról döntött, hogy bűnügyi felügyeletet rendel el, az énekes nem hagyhatja el Győr közigazgatási területét.

Az utolsó szó jogán

A tárgyalóteremben szokatlan módon a vádlott korábban rögzített beszédét játszották le. Fekete ezt azzal indokolta, hogy egyedül jobban össze tudta szedni a gondolatait. A győri énekes hosszasan kifejtette az utolsó szó jogán, hogy milyen lelki és fizikai nyomásnak volt kitéve, több életveszélyes fenyegetést kapott tartozásai miatt. Elismerte, hogy sorozatos rossz döntések következménye az, hogy félresiklott az üzleti életben, de igyekezett megoldásokat keresni.

Nem volt bennem csalási szándék. Sokan azt hitték óriási pénzeket sikkasztottam, de ez nem így van. Végig imádkoztam, Isten nem hagyott el soha”

– emelte ki Fekete Dávid, hozzátéve, az ügy miatt elveszítette családi házát, és édesanyja is felélte megtakarításait.

Sose szabad vakon megbízni senkiben, ezt az eljárás során megtanultam. Tanultam a régi hibáimból, nem követem el még egyszer”

– mondta.

Fekete Dávid elmondta: több dologba is belefogott, így autók adásvételébe, szolárium működtetése, építkezés... ám ezek miatt adósságspirálba keveredett. A legfájóbb pont az volt, amikor felesége is feljelentette – emelte ki az énekes, aki a vádak szerint 300 millió forintnyi kárt okozott. A felesége nevére is felvett 73 millió forintnyi hitelt. A csődbe ment autókereskedését egy haldokló férfi nevére íratta. A bíróság szerint az énekes egyes tartozásokat kifizetett az elmúlt években, ám nem sikerült teljes mértékben rendezni adósságait.