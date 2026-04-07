Felborult egy busz Budapesten

Garázsmenetben volt az a busz, amely kibillent az egyensúlyából tegnap Újbudán. Csak a sofőr ült a járműben, ami felborult.
Budapest XI. kerületében baleset ért egy távolsági autóbuszt húsvétkor: felborult – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn éjjel a honlapján.
A busz az újbudai Neszmélyi út és a Péterhegyi út kereszteződésénél árokba sodródott, majd az oldalán kötött ki, közben pedig egy közvilágítási oszlopot is kidöntött.
Így menekítették ki a sofőrt a felborult buszból
A fővárosi hivatásos tűzoltók betörték a busz szélvédőjét, hogy kihúzzák a bajba jutott buszsofőrt. Mentőt is hívtak a helyszínre.
Háromszázan menekültek ki egy hévízi szállodából
Tűzoltókat riasztottak Zala vármegye népszerű üdülővárosába. Egy szállodában keletkezett tűz a húsvétvasárnapot megelőző szombaton. Kattintson ide a részletekért!
