Felborult egy busz Budapesten

Budapest XI. kerületében baleset ért egy távolsági autóbuszt húsvétkor: felborult – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn éjjel a honlapján.

Felborult egy távolsági autóbusz Budapesten, a XI. kerületben (illusztráció, MI-generált kép)

A busz az újbudai Neszmélyi út és a Péterhegyi út kereszteződésénél árokba sodródott, majd az oldalán kötött ki, közben pedig egy közvilágítási oszlopot is kidöntött.

Így menekítették ki a sofőrt a felborult buszból

A fővárosi hivatásos tűzoltók betörték a busz szélvédőjét, hogy kihúzzák a bajba jutott buszsofőrt. Mentőt is hívtak a helyszínre.

