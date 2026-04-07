J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

felborult busz

Felborult egy busz Budapesten

56 perce
Olvasási idő: 2 perc
Garázsmenetben volt az a busz, amely kibillent az egyensúlyából tegnap Újbudán. Csak a sofőr ült a járműben, ami felborult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felborult buszbudapestenországos katasztrófavédelmi főigazgatóságzala vármegyeneszmélyi útpéterhegyi útbuszbalesetsofőrbudapest

Budapest XI. kerületében baleset ért egy távolsági autóbuszt húsvétkor: felborult – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn éjjel a honlapján.

Felborult egy távolsági autóbusz Budapesten, a XI. kerületben (illusztráció, MI-generált kép), forrás: ChatGPT
Felborult egy távolsági autóbusz Budapesten, a XI. kerületben (illusztráció, MI-generált kép), forrás: ChatGPT

A busz az újbudai Neszmélyi út és a Péterhegyi út kereszteződésénél árokba sodródott, majd az oldalán kötött ki, közben pedig egy közvilágítási oszlopot is kidöntött.

Így menekítették ki a sofőrt a felborult buszból

A fővárosi hivatásos tűzoltók betörték a busz szélvédőjét, hogy kihúzzák a bajba jutott buszsofőrt. Mentőt is hívtak a helyszínre.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról