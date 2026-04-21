A férj kimenekült, felesége halálra égett a felborult autóban Harcnál

Kedden reggel a 6317-es számú út 9-es kilométerszelvényénél, Kölesd és Harc között egy gépkocsi az árokba borult. A szerencsétlenül járt autó kigyulladt és teljes terjedelmében égett. A jobb első ülésen utazó feleség a roncsba szorult és elhunyt – írja a Teol.hu.

Fotó: Szekszárd HTP

A férj ki tudott szállni, felesége beszorult

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a jármű Szekszárd felől Kölesd irányába haladt, amikor eddig tisztázatlan okból az útpadkára hajtott, többször megpördült, majd a jobb oldali árokba borult. A tetején megálló autó ezt követően kigyulladt és teljes terjedelmében égett.

Az elsődleges információk alapján a járművezető ki tudott szállni a roncsból, azonban az anyósülésen utazó felesége beszorult az égő járműbe, ahol halálra égett.

Az autót a szekszárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották. A helyszínen teljes útlezárás van érvényben, a járművek terelése megoldott.

