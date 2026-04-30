Durva szakítás: benzinnel locsolta le és felgyújtotta az autót

Komoly következménye lett egy heves érzelmi kitörésnek, amikor egy nő felgyújtotta volt párja autóját. A bíróság úgy döntött, hogy a gyanúsított bűnügyi felügyeletét és távoltartását további négy hónappal meghosszabbítja – tájékoztatta közleményében a Fővárosi Törvényszék.

Sajtóértesülések szerint a nő 2025 decemberének végén hajnalban benzint vásárolt, majd azzal lelocsolta és felgyújtotta a férfi utcán parkoló autóját. A lángok nemcsak ezt a járművet pusztították el, hanem egy másik, a közelben parkoló kocsit is teljesen kiégettek.

A tűz következtében jelentős anyagi kár keletkezett, amely meghaladja a 11 millió forintot. A hatóságok szerint a cselekmény súlyos rongálásnak minősülhet.

A bíróság megállapította, hogy az ügyben továbbra is fennáll a megalapozott gyanú és a körülmények sem változtak érdemben. Ugyanakkor azt is figyelembe vették, hogy a nő eddig betartotta a rá vonatkozó szabályokat, nem sértette meg sem a távoltartást, sem a bűnügyi felügyelet előírásait.

A döntés értelmében a jelenlegi kényszerintézkedések elegendőek ahhoz, hogy megelőzzék az esetleges újabb hasonló cselekményeket. Ezért a bíróság a fokozatosság elvét szem előtt tartva nem rendelt el szigorúbb intézkedést, de a felügyeletet fenntartotta.

Az ügy további alakulása a nyomozás előrehaladtával dől majd el.